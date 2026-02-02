公股銀高資產客戶數、規模 雙增
公股銀行財富管理手續費收入已成為貢獻手續費淨收入最重要的動能，其中，各家持續強化高資產客群，目前公股銀行包括兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行、華南銀行、彰銀等五家皆已獲准辦理財管2.0業務，高資產客戶數及高資產業務資產規模（AUM）持續成長。
金管會在2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」；並在2025年3月3日修正該辦法部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，截至目前，公股銀行已有五家獲准辦理財管2.0業務。
其中，兆豐銀行在2020年底取得財管2.0執照，成為公股行庫當中首家取得，並在2021年4月提供資產達新台幣1億元以上的高資產客戶多元的金融商品與服務，截至2025年底，兆豐銀行高資產客戶數與AUM年成長率分別約22%及17%。
第一銀行則在2021年9月開辦財管2.0，截至2025年12月底客戶數已超過2,800戶，資產規模近2,900億元，位居公股行庫之冠；一銀也表示，今年初高資產客戶數即將突破3,000戶、資產規模將邁入3,000億元。
華南銀行自高資產業務開辦以來，全行高資產客戶已逾2,400戶、成長率逾200%；合庫銀行也透露，截至2025年底，客戶數逾1,700戶、AUM逾2,200億元，呈現逐年成長，且客戶數、資產管理規模也較上一年成長15%、5%。
針對今年的高資產業務布局，一銀表示，將引進未具證境外基金滿足配置需求，且繼續推動家族辦公室提供稅務規劃、家族傳承等服務，另外，透過高雄專區的資產組合擔保放款（Lombard Lending）及「保單及保費融資」協助客戶靈活運用資金。
兆豐銀也指出，將持續推出專屬高資產客戶的金融商品，包括單一公司信用連結境外結構型商品、年期逾一年的股權連結商品以及未具證券投資信託基金性質私募基金；在融資需求方面，開辦兼營證券購買外國債券商品的融資業務；高雄專區業務也將推動開辦家族辦公室等多項試辦項目。
