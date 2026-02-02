公股銀財管手續費豐收 各家去年成長至少一成起跳

公股銀行去年財富管理手續費收入穩健成長，根據各家結算，年成長至少都有一成起跳，其中，華南銀行年成長超過三成、合庫銀行年成長約三成，第一銀行年成長超過二成，且再創歷史新高。

展望今年，公股銀普遍認為，儘管市場資金環境仍寬鬆，但地緣政治風險、產業輪動與資產價格波動依舊並存，將力拚全年財管手收持續成長。

財政部督導公股銀行建立獲利「雙翅膀」2.0計畫，其中，財富管理業務已成為各家積極進攻的業務之一。從個別公股銀行來看，2025年財富管理手續費收入與2024年相比，華南銀行年成長超過三成最高，其中，保險業務年成長近八成；合庫銀行年成長約三成，其中，保險手收年增約六成最為亮眼；第一銀行整體財管手收年成長超過兩成，且創下歷史新高，其中，基金及保險手收皆成長超過兩成以上。

公股銀去年財管手續費收入表現

兆豐銀行去年財富管理總收入也比2024年同期成長逾15%，其中，以保險及結構型商品成長動能最佳；彰化銀行去年財管手收較前一年成長約一成以上，其中，保險年成長約三成，基金與海外債則呈現小幅衰退；台企銀去年整體財管手收年成長約一成，各類理財商品又以保險商品手續費收入成長最亮眼。

展望今年度，兆豐銀行表示，今年財管總收入將以年成長逾二成為目標，將持續優化商品結構，強化理財商品多元性，並掌握金融市場脈動，推出符合趨勢、具競爭力的商品；也將依各別客戶需求提供客製化、最適配的理財商品組合。

華南銀行今年發展財富管理業務策略則有三大重點，第一，投資依客戶風險屬性進行差異化資產配置；第二，落實客群經營模式，滿足客戶全產品需求；第三，以高資產客戶需求為導向，發展差異化金融服務並結合品牌形象經營，提升業務量。

一銀也表示，將依據市場趨勢及動態，即時推出相應的產品策略，另外，持續向客戶推廣定期定額業務，透過紀律投資與分批進場的方式，以分攤投資成本及降低市場波動，協助客戶累積資產。

彰化銀行則預估2026年財富管理手續費收入目標年成長三成，未來業務發展策略將以高資產客群客製化服務、家族傳承稅務規劃以及深化跨境策略合作等方向進行規劃；合庫銀行則持續透過基金與保險的整合規劃，深化與客戶的長期關係，穩健推動財富管理手續費收入成長。