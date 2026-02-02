退休金算盤／善用安養信託 建構三道防線

台灣將邁入超高齡社會，透過信託可以建構三道防線，為高齡者打造兼具「財務照顧」、「人身照顧」功能的強化安全網，實現「全方位照顧」的目標。

近年來詐騙手法不斷翻新，受害人數與金額屢創新高。台灣即將正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口突破20%，預估隨平均壽命延長，失智人口將加速成長，高齡族群面臨判斷力下降風險，難以妥善管理自己資產，特別容易陷入詐團騙局，詐騙加害者除陌生人外，遭熟悉的家人或照顧者盜取、挪用、侵占財產，掏空畢生積蓄的案例也時有所聞，安養信託是良好解方之一。

「信託」，是一種有法律明確保障、將財產交付專業機構管理並提供資產安全保護的制度，可依照委託人意願預先規劃財產管理運用分配方式，具靈活彈性可嵌入相關約定，以信託為平台亦可結合各種生活面向服務，透過信託安排可將一生努力累積的果實留給未來的自己。

運用信託，可以建置三道防線為高齡者打造兼具「財務照顧」、「人身照顧」功能的強化安全網，實現「全方位照顧」的目標：一、第一道防線-財務照顧。委託人把資產交付信託後，資產就會從個人名下移轉至受託人名下，形成獨立的「信託財產」，由受託人負責管理，委託人可於信託契約約定信託財產未來要怎麼用、什麼時候用，藉由信託契約落實自己的想法；例如撥付生活費或是預留看護、醫療、雜項支出等，這樣的安排就像把財產預先上鎖，在符合約定條件下才可透過受託人開鎖使用財產，此「專款專用」方式，資產不在委託人手上無法隨意動用，可以有效避免被詐騙或侵占，並確保年老或喪失管理能力時，仍有穩定的經濟來源支應日常所需。

為協助民眾及早規劃資產保護防禦工事，已有許多信託業者配合金管會金融大回饋政策推出收取較低或免收手續費的「預開型信託」服務，鼓勵民眾預先開立型信託契約，並安排信託資金來源與用途。

二、第二道防線-人身照顧。完善的安養照護規劃，除需注意財務照顧外，亦須考量人身照顧需求。信託是有溫度的服務，不僅提供財產保護及收支處理，亦可透過與異業合作，滿足醫療照護、居住生活、法律稅務、傳承及身後事等各面向的多元化需求。

近年來信託業積極推動跨業結盟，例如與長照業、安養照護、醫療院所、社會福利等服務機構、律師業合作，提供包括長照業者透過電子系統向信託業請款、協助信託客戶安排健康檢查、就醫接送、輔具租借、長照機構入住，以及財產傳承、信託契約與遺囑規劃及法律諮詢等服務。

三、第三道防線-安全網再強化。為鞏固前兩道防線，信託可附加多重安全機制，例如設立信託監察人並賦予權責，除負責監督受託人是否依據信託契約忠實執行職務外，並可對信託相關事項（如變更或終止信託契約、信託財產運用給付之調整等）行使同意權，及定期訪視受益人以充分掌握其身心狀況與實際需求。

除此之外，亦可以將「預開型信託」搭配「意定監護」，委託人可以事先找信賴的親友擔任「意定監護人」，約定當自己受監護宣告時，由「意定監護人」指示信託業者支付醫療費用或安養機構費用，讓信託資金確實「專款專用」在自己身上；另外可透過安養信託結合智能理財累積未來安養所需的資金，或者透過遺囑信託與保險金信託為未來及身後事預為安排或預留稅源。

（作者是信託公會秘書長）