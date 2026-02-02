保險小百科／保單融資 留意限制
為推動亞資中心政策，金管會開放進駐高雄金融專區的壽險公司可承作保單融資業務。據凱基人壽官網專區，保單融資是指符合高資產客戶定義之要保人以其指定保險契約為擔保向銀行業申請貸款，該指定保險契約之要、被保險人須為同一人，且要保人同意配合批註該保險契約相關權益。
向銀行申請保單融資時，針對符合規定保險契約得申請附加保單融資批註條款，其中除專屬於被保險人為受益人之保險金或另以附加批註條款約定，或法令另有規定者外，同意各項保險給付或應退還款項於保單融資債務範圍內依約匯至要保人與融資銀行約定帳戶，優先清償融資債務。另要保人於未全數清償保單融資債務前，申請辦理變更要保人、保單帳戶價值提領等至少十餘類事項時，應先經融資銀行同意。
保單融資屬於金融槓桿運用，可能面臨風險包括市場利率變動會導致借款成本增加。未如期還款恐影響保單效力或其他資產。
