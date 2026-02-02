保險小百科／保單融資 留意限制

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

為推動亞資中心政策，金管會開放進駐高雄金融專區的壽險公司可承作保單融資業務。據凱基人壽官網專區，保單融資是指符合高資產客戶定義之要保人以其指定保險契約為擔保向銀行業申請貸款，該指定保險契約之要、被保險人須為同一人，且要保人同意配合批註該保險契約相關權益。

向銀行申請保單融資時，針對符合規定保險契約得申請附加保單融資批註條款，其中除專屬於被保險人為受益人之保險金或另以附加批註條款約定，或法令另有規定者外，同意各項保險給付或應退還款項於保單融資債務範圍內依約匯至要保人與融資銀行約定帳戶，優先清償融資債務。另要保人於未全數清償保單融資債務前，申請辦理變更要保人、保單帳戶價值提領等至少十餘類事項時，應先經融資銀行同意。

保單融資屬於金融槓桿運用，可能面臨風險包括市場利率變動會導致借款成本增加。未如期還款恐影響保單效力或其他資產。

保單 保險金 銀行業

延伸閱讀

亞資中心保費收入 上看18億元

外幣保單新契約保費 躍進

外幣保單買氣續熱 2025年前11月新契約保費逾3,766億元、年增34％

保單被扣押 善用「介入權」補救

相關新聞

14金控投資美國 白忙一場…全年僅賺0.34億元

川普上任滿周年，關稅政策與美元走勢反覆，使金控集團投資布局出現明顯轉向。金管會統計，2025年第4季底金控帳上投資賺逾3...

金控海外資產布局 減美轉赴日、澳

金控海外資產布局出現明顯轉向。金管會統計顯示，從海外曝險占比、排名與成長率三項關鍵指標來看，2025年底金控已呈現「減美...

公股銀財管手續費豐收 各家去年成長至少一成起跳

公股銀行去年財富管理手續費收入穩健成長，根據各家結算，年成長至少都有一成起跳，其中，華南銀行年成長超過三成、合庫銀行年成...

公股銀高資產客戶數、規模 雙增

公股銀行財富管理手續費收入已成為貢獻手續費淨收入最重要的動能，其中，各家持續強化高資產客群，目前公股銀行包括兆豐銀行、第...

六大壽險推四大險種 農曆年後主流 吸引客戶投保

農曆新春將至，六大壽險發出50億元滿期金，為了吸引滿期金回流及年終獎金投保，紛紛祭出主推險種，涵蓋美元利變險、美元養老保...

六大壽險2月新約保費表現有望優於去年同期

隨著年終獎金陸續入袋，壽險業對今年初銷售動能抱持審慎樂觀態度。依據人力銀行統計，2025年企業平均年終獎金來到1.58個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。