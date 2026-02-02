專家教你保／女性保險規劃 掌握三原則

女性因為先天生理構造差異，加上經歷青春期、懷孕期、更年期等階段，荷爾蒙變化劇烈，以及職場壓力與生活作息不規律，影響健康狀況，讓癌症與慢性疾病的發生年齡逐漸下降，各年齡層都有不同的好發疾病，建議預先規劃多元保險保障及早因應，尤其近年女性罹癌有明顯上升趨勢，根據衛福部統計，乳癌、子宮頸癌與卵巢癌皆高居女性十大癌症排行，40歲以上族群風險尤高。

多數女性對於健康保障的認知仍集中在重大疾病及常見癌症，卻常忽略女性特有疾病的潛在風險及長期影響。比如，乳癌患者常需接受標靶或荷爾蒙治療，費用高昂；而子宮肌瘤、子宮內膜異位症等婦科疾病，可能導致反覆手術或不孕。更年期後的骨質疏鬆、泌尿系統問題與心血管疾病，更是影響生活品質的重要隱憂。

從保險觀點來看，女性常見健康風險主要集中在兩個階段：第一是「癌症發生期」，治療費用龐大且收入中斷，容易造成經濟壓力；第二是「生理變化期」，懷孕與更年期併發症往往缺乏足夠保障。許多女性投保時未特別留意這兩個階段的缺口，一旦罹病，容易面臨自費醫療與家庭負擔的雙重壓力。

建議女性在規劃健康保障時可掌握三大原則：一、透過防癌險補強癌症治療時的費用支出：癌症治療除住院與手術外，標靶藥物治療、免疫療法等新型藥物支出龐大，尤其發現罹癌初期治療不能斷，建議額外準備一筆費用以應對療程長且費用較高的癌症治療。

二、女性專屬疾病要加強：一般醫療險未必涵蓋妊娠高血壓、產後出血、尿失禁等更年期併發症等，建議可選擇涵蓋特定治療的保險，補強保障缺口。

三、長期照護觀念要提前：台灣2025年將邁入超高齡化社會，其中女性普遍壽命又較男性長，除政府的長照2.0補助，應輔以商業保險加強，當需要長期照顧時，這份保障可舒緩家人經濟壓力，也讓自己無後顧之憂、有尊嚴安心養病。

以安聯人壽推出的「珍愛馨癌症定期健康保險」為例，聚焦女性好發癌症，針對女性易發的乳癌、子宮頸癌等特定癌症（重度）加強保障，提供0.5倍額外給付，協助國人減輕醫療與生活壓力；此外，也針對女性懷孕、更年期等不同人生階段，推出首張女性專屬一年期健康險附約─「安聯人壽愛馨守護健康保險附約」，涵蓋九項女性妊娠期特定併發症，最高給付保險金額的200倍，進一步加強女性保障。

（本文由安聯人壽奔騰業務區副總王靜雯提供，記者戴玉翔採訪整理）