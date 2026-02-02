新監理時代 壽險業者策略變了

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

隨著IFRS 17與ICS 2.0新制正式上路，壽險業進入以經濟價值與風險資本為核心的全新監理時代，商品策略也出現明顯轉向。元大人壽與台灣人壽皆指出，未來商品布局將不再只看銷售量，而是必須同時考量資本消耗、CSM（合約服務邊際）與長期獲利穩定性。

在利變型商品方面，元大人壽表示，因應IFRS 17新制，將偏好能創造高CSM的「美元、長年期」商品，並結合外溢機制與高齡適用設計，維持差異化競爭力。這也解釋了為何以美元計價的「元傳富」系列能在市場中維持高度能見度。

投資型商品則是ICS架構下的關鍵戰略。ICS採風險基礎資本制，高利率與市場波動會加重資本負擔，而投資型商品因為投資風險主要由保戶承擔，資本消耗極低，對壽險公司的財務結構最為友善。元大人壽因此將持續結合金控資源，推動「元大的」類全委投資型商品，擴大其核心地位。

分紅型商品在新制度下亦重新受到重視。台灣人壽指出，在高利率環境下，分紅型能讓保戶共享投資成果，同時保險公司保留給付彈性，兼顧資本效率與商品吸引力，將與利變型、投資型並列為主要保費來源。

至於外幣變額型商品，則同時具備幣別配置與投資型資本優勢，在美元資產需求與ICS友善特性加持下，成為壽險業中長期成長動能的重要來源。

整體而言，在IFRS 17與ICS新制度驅動下，壽險商品結構正朝「高CSM、低資本消耗、風險共享」方向重整，利變型、分紅型、投資型與外幣變額型的角色重新分工，形塑台灣壽險市場的下一個十年格局。

