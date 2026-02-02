「投資型」外幣變額險 熱呼呼

在全球市場波動升溫、美元利率高檔盤旋與資金流向快速輪動的背景下，台灣壽險商品銷售結構正出現明顯轉變。

以元大人壽為例，2025年最熱銷的兩大商品正是「元大人壽元元致富變額萬能壽險」與「元大人壽元元致富變額年金保險」，截至2025年12月底，新契約保費收入合計已突破新台幣110億元，顯示投資型與外幣變額型商品在高波動環境下快速躍升為市場主力。

台灣人壽亦觀察到，在市場波動加劇與降息環境之下，投資型保單需求顯著升溫，保戶更重視能自主調整配置與參與市場的工具，高利率時期則有利於利變型與分紅型商品發揮共享投資成果的優勢。整體而言，壽險商品設計已經從過去「保證導向」轉向「彈性參與導向」，反映保戶與保險公司對風險與報酬的重新分工。

業界指出，全球股市估值偏高、AI投資熱潮帶動資本支出擴張，使市場短線波動成為常態，保戶對資產配置的彈性與主動性需求大幅提高。相較傳統固定或利變型商品，投資型與外幣變額型保單可直接連結基金與投資帳戶，讓保戶依市場變化調整配置，因而在動盪環境中更具吸引力。

元大人壽「元元致富」系列正是此趨勢下的代表商品。該系列結合壽險與年金險架構，可連結由元大投信代操的「財富雙享」投資帳戶與多檔精選基金，投資範圍涵蓋美國、台灣、日本等主要市場，並排除非投資等級債券，強調低波動與成長性並重。再加上每年12次免費標的轉換、月月有機會資產撥回，以及首期保費即高度參與市場的後收型設計，使資金運用效率明顯提升。

另一方面，外幣利變型商品在高利率環境下仍具關鍵角色。元大人壽最熱銷的利變型商品「元傳富美元利率變動型終身壽險」，以美元計價、長年期設計為核心，搭配最高4.5%的保費折扣、壽險保障倍數與增值回饋分享金機制，兼顧傳承與資產累積功能，特別受到高資產與退休族群青睞。

市場人士指出，高利率時代下，壽險公司傾向以「外幣+長天期」商品鎖定利差空間，同時透過投資型與變額型商品將市場風險交由保戶承擔，以降低公司對固定利差的依賴。反之，若未來進入降息循環，投資型與美元計價商品也能受惠於資產價格回升與匯率配置需求。