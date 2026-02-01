金馬新春補財庫 用數位高利活存放大你的年終獎金和紅包

春節將至，開心領到年終獎金和新年紅包的民眾，該如何妥善運用此筆資金「錢滾錢」？專家指出，現階段全球股市已處於高檔，民眾不妨善用數位銀行的高利活存優惠為自己「補財庫」，讓年終獎金和紅包愈滾愈大，尤其是部分數位銀行提供的活存優惠利率甚至還高於定存，民眾既能賺取高利息，還能保有隨時出手進場投資的靈活性。

專家建議，民眾可鎖定各家數位銀行剛出爐的2026年新戶優利活存優惠，選擇最適合的數位帳戶為自己存款開紅盤，而民眾除了觀察各家「優惠利率」外，也應將優惠天期、條件限制等一併納入考量。

以存款利率高低來看，純網銀樂天國際銀行與聯邦NEW NEW Bank祭出的新戶年利率15%為最高，其中樂天提供新台幣5萬元以內額度享有10天優惠天期，聯邦則為新台幣10萬元以內享1個月優惠天期；而優惠利率次高的王道銀行的新戶，雖利率為次高，但天期及額度都較前兩者為高，可享2個月新台幣10萬元內年利率8.8%優惠、10萬至20萬元2.1%優惠，如以20萬元資金存滿2個月計，約可領到1820元的利息，可賺得的利息錢最多。

另外，台新Richart與凱基Karry的新戶如達成指定任務，也分別可享新台幣10萬元內最多2個月3.5%的優惠利率，以及新台幣5萬元1個月3%的優惠利率，分別可拿到新台幣584元及新台幣125元，若要賺得最多新戶存款利息，有20萬以上活期存款的民眾可選王道銀，賺得的利息錢最多，活期存款較少額的則可選聯邦銀。

此外，新戶活存優惠的天期通常較短，民眾也可多比較各家新戶方案結束之後的活存方案，將新、舊戶活存優惠一併納入考量，如此一來，民眾僅需開立一個數位帳戶，就可在領完新戶高利優惠之後，再接軌繼續賺高利活存優惠。

在一般舊戶適用的高利活存優惠方面，王道銀存戶則只要從他行轉入單筆新台幣5萬元以上到王道帳戶，之後的6個月期間，便可享有20萬元以內年利率2.1%優惠，20萬至100萬元的資金年利率也有1.5%，如以存款20萬存滿6個月計，民眾約可領息新台幣2100元，如存款金額達100萬且存滿6個月，則可領息約新台幣8100元；華南銀完成任務SnY數位帳戶則提供10萬元內年利率2.3%優惠，優惠期間1個月，以最高額度存滿30天計，民眾約可領息新台幣190元。