台股光輝元月創史上單月最大漲點 主動式 ETF 多空靈活操作投資首選

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台股大盤元月收在32,063點，統計元月總共大漲3,100點，上漲10.7%，創下史上單月最大漲點，也站上32,000點，朝33,000點大關邁進。法人表示，大盤在創高後拉回整理，盤勢維持在相對高檔區間震盪、波動加大，建議投資人不妨以能主動選股、靈活調整的主動式台股ETF來因應。

目前市場上共有10檔主動式ETF，包括主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動野村台灣50（00985A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動中信台灣卓越（00995A）。

統計顯示，在今年元月，以主動安聯台灣高息、主動野村台灣50、主動復華未來50、主動群益科技創新這四檔表現最優，漲幅都有10%。

主動群益科技創新經理人陳朝政強調，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。AI發展趨勢不變，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。中長期布局仍以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張。

主動安聯台灣高息經理人施政廷表示，盤面上，在資金與風格輪動下，靈活配置多效率有助於應對多變市場風格。展望後市，AI產業基本面持續強勁且持續上修，更為台股提供成長動能，也為企業獲利奠定基礎，但需要精選、且留意獲利是否能落地與評價面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

