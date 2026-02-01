國泰證券揭「仙股詐騙」套路 四格漫畫《識詐神盾》擴散大眾識詐意識

面對新型態「仙股」與網路詐騙案件日益增加，詐騙集團常用「高獲利保證」、「官方客服」等關鍵字，勸誘民眾步步掉入詐騙圈套，國泰證券提醒，小心投資詐騙三手法，遇到疑似詐騙話術時，務必提高警覺，切勿輕信陌生來電或訊息，應主動向官方查證；國泰投信2025年透過客服專線、郵件等方式，累計已宣導31,854筆防詐提醒；國泰產險首度將複雜詐騙手法轉化為情境式四格漫畫《識詐神盾》，以淺顯易懂的模式，擴散大眾識詐意識。

據統計，國泰證券2025年全年成功攔阻詐騙案件共10件，避免財損金額高達新台幣363萬元（下同），並同步下架61件偽冒App與網站、61件偽冒社群，有效降低民眾被詐騙的風險。國泰證券表示，常見投資詐騙前三名包括：透過LINE群組誘導投資高風險海外股票的「海外仙股詐騙」、偽冒證券商致電客戶要求交付財物或資料、設立假冒的券商網站或App，誘使民眾誤信並進行不當操作或資料輸入。

進一步觀察阻詐案件，詐騙集團慣用「高獲利保證」、「官方客服」、「帳號驗證」、「匯款指示」、「股票抽籤及代為操作」等關鍵字，試圖以專業話術誘使民眾掉入詐騙陷阱。舉例來說，國泰證券員工曾因監測到異常交易，主動致電進行例行關懷，發現客戶疑似因「高獲利保證」等話術，正準備下單美股特定仙股，經員工即時提醒、主動關懷後，成功協助客戶避免高達7.8萬美元之損失。

國泰證券持續以創新科技與多元管道，打造全方位防詐安全網，包括自主研發大數據交易風險控管系統，即時偵測客戶異常交易行為，主動發送警示通知，讓每一位投資人都能在第一時間掌握帳戶安全，阻斷詐騙集團的侵害；同時，導入先進站台監控與情資蒐集機制，主動偵測偽冒的網站、社群與App；在宣導層面，積極推動金融防詐教育，2025全年共舉辦72場宣導活動，使3,323人次受益，並特別加強對高齡及弱勢族群的關懷，讓防詐意識深入每一個角落。

國泰投信因應日益猖獗的數位詐騙手法，全面強化多元通路的防詐機制，涵蓋官方網站、社群平台、客服專線、智能客服、客戶信箱等管道。公司除於官網及基金交易平台設置明顯的防詐提醒與說明外，也在社群貼文中加註防詐宣導，並透過電子郵件與客服專線主動傳遞防詐訊息。2025年，透過客服專線、郵件等方式，累計已宣導31,854筆防詐提醒；此外，智能助理「阿發」亦會於客戶互動過程中，提供防詐常識及常見詐騙手法資訊，持續強化投資人防詐意識。