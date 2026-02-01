瀚亞連兩年入選 盡職治理資訊揭露較佳名單

瀚亞投信憑藉高度透明的資訊揭露、制度化的盡職治理作為，以及將ESG議題深度納入投資流程的具體實踐，入選臺灣證券交易所「2025機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，連續二年獲得此殊榮。

在30項評比指標中，瀚亞投信在28項評比指標中獲得滿分，展現超越法規合規、對齊國際最佳實務的治理水準，表現於市場中名列前茅。

瀚亞投信在本次評選中的盡職治理政策、利益衝突管理、公司議合及投票紀錄等核心項目，皆展現市場領先的揭露深度與一致性，相關內容完整對應主管機關之最佳實務指引。評比中獲得28項滿分，代表其不僅符合規範要求，更以制度成熟度與實務深度「超越基本門檻」，獲得高度肯定。

瀚亞投信點出三大亮點，一、投資組合永續表現評估；二、議和進度里程碑制度完善；三、逐案揭露投票紀錄並說明理由。

瀚亞投信表示，長期將ESG因素系統性整合至投資流程之中，從前端的分析與風險評估，到投資後的追蹤與表現衡量，皆具備明確方法論與量化指標。在投資組合層級，能清楚揭露永續表現評等結果，並進行跨年度比較分析，進一步說明評等變動原因。由於完整衡量並揭露差異原因，取得最高的評等。

在企業議合方面，瀚亞投信建構制度化流程，包含議合議題選擇、溝通層級設定、進度里程碑管理，以及議合成效的評估與量化統計，能具體呈現議合成果如何影響投資判斷與風險管理，展現責任投資的實質影響力。

除此之外，瀚亞投信依循總部責任投資政策，制定清楚的投票原則，亦逐案揭露投票決策與理由，說明其與公司長期價值創造的一致性，並以圖表與ESG類別呈現投票統計結果，讓投資人與利害關係人能清楚掌握其股東行動立場，提升市場整體透明度。

展望未來，瀚亞投信將持續深化永續治理作為以及揭露準則，亦規劃提升資訊揭露的友善度與即時性，透過更多跨年度比較圖表與視覺化儀表板，以及以更具故事性的方式向客戶說明治理與永續成果，持續為資本市場創造長期價值。