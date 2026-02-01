快訊

新青安2.0 公股銀擬提年齡加貸款期限上限80條款

中央社／ 台北1日電
政府推出青年安心成家貸款（新青安）政策將在今年7月底到期，外界關注未來新青安2.0方案。公股銀提出3建議，包括年齡加房貸期限不超過80、寬限期5年縮短為3年，以及取消原本的利息補貼，不過，最終方案仍待跨部會決議。圖／聯合報系資料照片
政府推出青年安心成家貸款（新青安）政策將在今年7月底到期，外界關注未來新青安2.0方案。公股銀提出3建議，包括年齡加房貸期限不超過80、寬限期5年縮短為3年，以及取消原本的利息補貼，不過，最終方案仍待跨部會決議。

8大公股銀承作的新青安優惠房貸將在今年7月底屆期，財政部日前說明，包括貸款年限、寬限期、額度上限、利息補貼及申貸資格等條件都須再通盤研議。

現行新青安條件包含最高核貸8成、貸款額度最高新台幣1000萬元、貸款年限最長40年（含寬限期5年）以及由公股與內政部住宅基金補貼利息。

據了解，公股銀對新青安2.0提出3項建議，不過，目前僅為建議案，最後版本仍待跨部會決議。

公股銀所提3建議，第一，新青安2.0應考慮年齡因素，考量多數人到75歲之後沒有工作收入，因此提出「80條款」，意即個人年齡加上貸款期限不超過80。例如，如果申貸者50歲，貸款期限最多30年，相加不能超過80。

事實上，現行多數銀行承作房貸也有類似內規，核貸上會考量貸款者年齡與房貸貸款期限加總。

公股銀說明，主要考量國人平均餘命80多歲，加上多數人到75歲時多無工作收入，貸款年限加上年齡不超過80應屬合理，並希望新青安2.0能納入此條款。

第二，建議將原本寬限期5年縮短為3年；第三，新青安政策目前由公股銀與內政部住宅基金共同補貼利息，考量新青安房貸利率已經比目前市場上的房貸利率2.6%更優惠，建議取消利息補貼。

