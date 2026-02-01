期交所將調高三類類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

考量年春節假期休市(2006年2月12日至2月22日)長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，臺灣期貨交易所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法有助於市場運作安全之確保，將於2026年春節假期調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金，預計以2月10日之保證金為基礎調高約10%(例如：臺股期貨現行原始保證金374,000將調高至412,000元，調幅約10%)，屆時期交所將另行公告調整金額，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。

期交所預計於2026年2月10日(調整生效日前一日)公告前揭各類契約保證金調整後金額，實施期間為2026年2月11日(春節前最後交易日)一般交易時段結束後生效，預計於2026年2月23日開紅盤日再視市場狀況公告2月24日一般交易時段結束後起前揭各契約的保證金適用金額。

期交所提醒交易人注意，2026年2月11日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於2月11日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後帳戶權益數變化及長假期間未沖銷部位風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。

