2026股債雙多 平衡型基金通吃

美股近期屢創佳績，惟在聯準會決議維持利率不變後，市場焦點轉回企業財報表現，消化大型科技股最新成績單之際，上周四（1月29日）收盤走勢分歧，國泰投信認為，微幅盤整為漲多後的正常整理現象，投資人不必太過擔心，展望2026年，是屬於股債雙多的時代，美國股市受惠於AI發展，投資誘因強勁，債市則行走在降息循環中，市場普遍預期2026年仍有降息空間，投資人可善用平衡型基金，一手掌握美股及美債趨勢，國泰美國多重收益平衡基金資金分散於多樣化標的，降低單一資產波動，適合穩健型投資人或退休族作為資產配置工具。

國泰美國多重收益平衡基金基金經理人范姜佩瑩表示，美股超級財報周有8成企業表現優於預期，顯示整體基本面強勁，但個股走勢卻呈現漲跌不一的局面，反映當前市場情勢多變，此時投資布局宜採取多元配置，本基金擁有「A、B、C」三大定海神針，A指的是「America」，基金投資美國強勢資產，投資組合中含有67.80%美國標的，美股的優勢在於品牌實力稱霸全球，長期主導全球消費與科技市場，成分股Apple、Microsoft、Amazon、NVIDIA等，名列全球前十大品牌，美國企業在全球品牌中具有主導性地位，此外，基金也持有市值大、體質美的美國投資等級債券，美國投等債基本面改善、獲利成長、財務健全、信評持續轉佳，值得投資人關注。

范姜佩瑩說，B指的是「Balance」，國泰美國多重收益平衡基金為主動式基金，由專業團隊親自把關，能即時應對投資環境變化，動態調整標的權重，追求最佳投資成果；C則是指「Currency」，提供台幣、美元、人民幣、南非幣與日圓五大幣別，因應投資人多種選擇。

國泰投信分析，觀察2026年的宏觀經濟格局，雖然AI科技帶動的結構性成長依然是市場主旋律，但降息循環所帶來的金融環境變遷，同樣不可忽視。在利率下行的過程中，債券價格的資本利得空間逐漸打開，尤其是體質優良的美國投資等級債，在景氣循環的不同階段能發揮避險作用，透過平衡型基金的機制，投資人不必在「股」與「債」之間艱難取捨，藉由專業投信團隊的精準眼光，根據即時的市場情緒、通膨數據及聯準會政策動向，動態配置於高成長性的科技股與具備防禦性質債券，打造攻守兼備的投資策略。