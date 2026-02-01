日圓上半年匯率看2關鍵 國銀估短期介於150至155

外界關切日圓上半年走勢，專家指出主要有2大關鍵，日本央行升息路徑未明，可能驅使壽險等法人資金持續往海外走，其次是美國聯準會（Fed）降息態度；國銀認為未來3個月內，日圓匯率將劇烈波動，主要交易區間預計在150到155日圓兌1美元間。

國泰世華銀首席經濟學家林啟超受訪時向中央社指出，傳統觀察日圓走勢可能看貿易狀況，但現在日本出現一大轉變，觀察上半年日圓走勢，要看2股力道拉鋸而定。第一，日本央行未來升息路徑未明，讓市場上充滿不確定性，可能進一步牽動日本壽險等法人資金減持日本公債，逐步增加海外資金配置，致日圓偏弱。

林啟超解釋，日本中央銀行日前宣布最新貨幣政策決議，利率維持在0.75%不變，但根據日本先前發布的估計顯示，中性利率大致在1%至2.5%間，與現行政策利率相比，意味日本政策利率還會升更多，但究竟升到哪，對市場而言仍充滿高度不確定。

林啟超舉例，日本最大壽險公司投資配置在日本公債比率高達36%，但過去2年已有緩步下降，就是擔心日本升息後可能帶來的債券未實現損失大增。壽險業減持後的資金，一是投入日本股市，二是往海外股市、債券走，若資金持續匯至海外，恐讓日圓持續走弱，但持續走弱也非日本政府樂見，因此才會出現市場所謂的「口頭干預」，雖暫時阻貶，但根本原因仍未解決。

另一個關鍵則是美國聯準會動向，林啟超指出，Fed本週如預期沒降息，隨著新任美國聯準會主席人選出爐後，後續若Fed更明確加大降息力道，將有助於日圓止貶。

國泰世華銀分析，整體而言，即便有日本政府干預的預期提振，但情勢未明朗前，日圓可能延續高檔區間波動走勢，預估價位在150到160日圓兌1美元間，未來若想升破150關卡，有待美元利率再度走降，或是資金回流布局。

北富銀指出，日圓兌美元近日從急貶轉為急升，主要是市場傳言日本、美國將進行「協同干預」阻貶日圓。市場目前大多預期2026年中後，日本央行才會較明確的一次或多次升息，但也有人認為若日圓過度疲弱、輸入性通膨再起，不排除更早升息的可能性。

日本即將在2月8日舉行日本眾院選舉，北富銀預期未來1到3個月，日圓匯率將劇烈波動，主要交易區間預計在150到155日圓兌1美元之間。雖然日本央行仍將緩步升息，但受限於美國對日加徵關稅帶來的貿易壓力，以及美日利差依然顯著，日圓短期難以出現結構性反轉。