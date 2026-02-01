快訊

具俊曄守候大S墓前近一年 韓綜全記錄「一句話」逼哭觀眾

淫魔富豪案主使是他？外媒爆普亭被點名上千次 疑設美人計蒐集黑料

MLB／瘋狂吐槽山本由伸缺席球迷會 大谷翔平：降級小獅子

民眾赴日旅遊熱 國銀揭去年第4季換匯量大增

中央社／ 台北1日電

交通部觀光署公布2025年度觀光人數統計，2025年出國旅遊人次高達1894萬4436人次，其中前往日本旅遊人次占比達35.53%。民眾熱愛日本旅遊，連帶推升日幣換匯需求，觀察去年第4季日圓換匯量，國泰世華銀年增近2成、北富銀年增5成。

國泰世華銀觀察，因去年7月的日圓匯率降至近5年低點，且適逢暑期旅遊旺季，帶動2025年第3季整體換匯量同步提升，2025年第4季日圓換匯量較2024年同期成長近2成。

分析民眾換匯行為，國泰世華銀指出，主要受到旅遊規劃、匯率走勢與個人財務需求影響，持續提供多元且便利的換匯服務，包含分行臨櫃、外幣提款卡以及數位通路等，銀行APP也提供外幣歷史匯率走勢圖、平均換匯成本，以及匯率到價通知等個人化服務。

國泰世華銀表示，日圓短線反彈讓新台幣兌日圓匯價跌破5，後續若日本政府干預的提振效果減弱，或財政擔憂疑慮再起，導致日圓止升回貶，再度逼近5元關卡，可視為換匯時機。

台北富邦銀行表示，2025年第4季，北富銀用戶日圓兌換量年成長5成。至於日幣買盤需求，北富銀指出，主要以個人戶旅遊需求為主要買盤，觀察有旅遊需求客戶，通常會視匯價低點分批準備日圓，近期適逢日圓低點，進一步推升日圓買盤動能。

北富銀觀察，近期因寒假旅遊需求旺盛，今年截至1月中旬日圓現鈔兌換動能較前月同期成長2成。

民眾赴日旅遊持續熱絡，北富銀表示，2025年第4季日本旅遊刷卡金額較去年同期成長約2成，並較前1季成長約1成，顯示赴日旅遊消費規模穩健擴大。整體來看，在日圓匯率環境及信用卡優惠等因素的帶動下，日本地區的信用卡交易量仍呈現穩健成長。

中信銀指出，不管是長期定期定額進行日圓布局，或臨時規劃赴日旅遊需要日圓換匯，中信銀提供多種新台幣兌日圓的匯差優惠，同時也推出短天期的日圓優利轉存方案，滿足不同需求。

日圓匯率 日本旅遊

延伸閱讀

日本旅遊注意！日旅達人：第二波流感流行來了

在靖國神社搞寶可夢卡牌游戲？任天堂道歉

陸籍女子陳屍日本山林…肋骨骨折、皮膚脫落 警研判疑遭謀殺

高市不登大相撲擂臺頒獎 稱注重女人禁制傳統

相關新聞

匯市最前線／台幣31.3~31.6元波動

新台幣兌美元匯價上周五（30日）以31.468元作收，單日重貶1.41角，貶幅0.45%，但全周仍升值1.1角，升幅0....

亞資專區啟動半年 專家：壽險衝OIU國際競爭壓力大

壽險業進軍亞資中心高雄專區，多數壽險公司鎖定OIU（國際保險業務分公司）市場，不過業者仍點出兩大痛點，包括接觸外籍客戶的...

亞資中心保費收入 上看18億元

亞洲資產管理中心高雄專區開辦，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽等主要壽險，合計在亞資中心拿到保費收入上看18億...

三大境外金融中心獲利優 去年賺逾32億美元 寫近四年新高

據金管會統計，2025年全年銀行、證券與保險三大境外金融中心（3O）稅前盈餘32.37億美元，寫近四年新高。隨2026年...

產險拚風控 助攻資管

綜合金管會、保發中心與產險業者統計，產險業去年稅後純益311億元，為繼前年稅後純益219億元之後，連續兩年稅後純益創歷史...

台企銀主辦禾力聯貸

台灣企銀統籌主辦禾力建設股份有限公司28.6億元聯合授信案，昨（28）日舉行簽約儀式，由台灣企銀副總經理曾國樑代表聯貸銀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。