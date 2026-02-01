民眾赴日旅遊熱 國銀揭去年第4季換匯量大增

交通部觀光署公布2025年度觀光人數統計，2025年出國旅遊人次高達1894萬4436人次，其中前往日本旅遊人次占比達35.53%。民眾熱愛日本旅遊，連帶推升日幣換匯需求，觀察去年第4季日圓換匯量，國泰世華銀年增近2成、北富銀年增5成。

國泰世華銀觀察，因去年7月的日圓匯率降至近5年低點，且適逢暑期旅遊旺季，帶動2025年第3季整體換匯量同步提升，2025年第4季日圓換匯量較2024年同期成長近2成。

分析民眾換匯行為，國泰世華銀指出，主要受到旅遊規劃、匯率走勢與個人財務需求影響，持續提供多元且便利的換匯服務，包含分行臨櫃、外幣提款卡以及數位通路等，銀行APP也提供外幣歷史匯率走勢圖、平均換匯成本，以及匯率到價通知等個人化服務。

國泰世華銀表示，日圓短線反彈讓新台幣兌日圓匯價跌破5，後續若日本政府干預的提振效果減弱，或財政擔憂疑慮再起，導致日圓止升回貶，再度逼近5元關卡，可視為換匯時機。

台北富邦銀行表示，2025年第4季，北富銀用戶日圓兌換量年成長5成。至於日幣買盤需求，北富銀指出，主要以個人戶旅遊需求為主要買盤，觀察有旅遊需求客戶，通常會視匯價低點分批準備日圓，近期適逢日圓低點，進一步推升日圓買盤動能。

北富銀觀察，近期因寒假旅遊需求旺盛，今年截至1月中旬日圓現鈔兌換動能較前月同期成長2成。

民眾赴日旅遊持續熱絡，北富銀表示，2025年第4季日本旅遊刷卡金額較去年同期成長約2成，並較前1季成長約1成，顯示赴日旅遊消費規模穩健擴大。整體來看，在日圓匯率環境及信用卡優惠等因素的帶動下，日本地區的信用卡交易量仍呈現穩健成長。

中信銀指出，不管是長期定期定額進行日圓布局，或臨時規劃赴日旅遊需要日圓換匯，中信銀提供多種新台幣兌日圓的匯差優惠，同時也推出短天期的日圓優利轉存方案，滿足不同需求。