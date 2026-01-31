虛擬資產服務商 剩八家

金管會去年9月22日才剛公布已完成洗錢防制登記制的虛擬通貨服務商（VASP）業者名單，共有九家完成登記，昨（30）日驚傳其中一家業者鴻朱數位（HzBit）公告結束營業，似乎與近期監理政策趨嚴有關。HzBit正式結束營業後，VASP登記制合格名單中僅剩八家業者。

近年來，金管會對VASP監管逐步趨嚴。去年5月，證期局曾發布函令，指出現金交易虛擬資產難以追蹤資金流向，易成洗錢及詐欺工具，要求VASP公會及會員建立可留存金流軌跡的交易機制，並於短期內納入自律規範，先行落實防詐目的。

而經營實體店面的業者，僅取消現金交易，仍可透過銀行公司戶收款，或透過部分接受匯款的交易方式因應。

金管會官員指出，HzBit從去年申請登記制時，實體商店只有一家，雖然不能實體現金交易，但可以透過在店面匯款的方式交易，不過申請登記制之後，HzBit仍然一直沒有客戶，如今結束營業並無投資人受影響。

據了解，過去在幣想科技涉及勾結詐團洗錢被爆出後，相關實體商店業者就已經元氣大傷，原有更多業者向金管會遞件申請登記，因為這波洗錢案而自行撤件。

業界人士指出，隨著VASP洗錢防制登記制上路，以及監理政策明確化，加上數位交易環境便利，尤其對實體店面及小型交易商而言，因應監管成本提高可能迫使部分業者退出市場或調整經營策略，未來合格VASP業者將需要更完善的風控與資金管理機制。

HzBit正式結束營業後，VASP登記制合格名單中僅剩八家業者，包含禾亞數位、拓荒數碼、重量科技、現代財富、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技，以及鏈科。隨著後續《虛擬資產服務法》上路，監管條件趨嚴，VASP業者的經營恐將會更具挑戰。