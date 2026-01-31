快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬資產服務商 剩八家

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

金管會去年9月22日才剛公布已完成洗錢防制登記制的虛擬通貨服務商（VASP）業者名單，共有九家完成登記，昨（30）日驚傳其中一家業者鴻朱數位（HzBit）公告結束營業，似乎與近期監理政策趨嚴有關。HzBit正式結束營業後，VASP登記制合格名單中僅剩八家業者。

近年來，金管會對VASP監管逐步趨嚴。去年5月，證期局曾發布函令，指出現金交易虛擬資產難以追蹤資金流向，易成洗錢及詐欺工具，要求VASP公會及會員建立可留存金流軌跡的交易機制，並於短期內納入自律規範，先行落實防詐目的。

而經營實體店面的業者，僅取消現金交易，仍可透過銀行公司戶收款，或透過部分接受匯款的交易方式因應。

金管會官員指出，HzBit從去年申請登記制時，實體商店只有一家，雖然不能實體現金交易，但可以透過在店面匯款的方式交易，不過申請登記制之後，HzBit仍然一直沒有客戶，如今結束營業並無投資人受影響。

據了解，過去在幣想科技涉及勾結詐團洗錢被爆出後，相關實體商店業者就已經元氣大傷，原有更多業者向金管會遞件申請登記，因為這波洗錢案而自行撤件。

業界人士指出，隨著VASP洗錢防制登記制上路，以及監理政策明確化，加上數位交易環境便利，尤其對實體店面及小型交易商而言，因應監管成本提高可能迫使部分業者退出市場或調整經營策略，未來合格VASP業者將需要更完善的風控與資金管理機制。

HzBit正式結束營業後，VASP登記制合格名單中僅剩八家業者，包含禾亞數位、拓荒數碼、重量科技、現代財富、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技，以及鏈科。隨著後續《虛擬資產服務法》上路，監管條件趨嚴，VASP業者的經營恐將會更具挑戰。

洗錢防制 幣想科技 金管會

延伸閱讀

金管會：台股不再是淺碟市場 強調三大面向結構質變

亞資專區帶財 台南爭取試辦

研究報告分析 壽險業避險比率…四成較適合

助陸資來台設立線上博奕 騰雲公司負責人涉洗錢聲押禁見

相關新聞

金管會有條件放寬…壽險省下避險成本 運用鬆綁

金管會保險局昨（30）日下午邀集21家壽險公司和保發中心召開會議，討論省下之避險成本應用於TIS（新一代清償能力制度）過...

虛擬資產服務商 剩八家

金管會去年9月22日才剛公布已完成洗錢防制登記制的虛擬通貨服務商（VASP）業者名單，共有九家完成登記，昨（30）日驚傳...

台幣單日重貶1.41角

在外資大舉匯出及避險情緒升溫下，新台幣兌美元匯價昨（30）日貶勢擴大，盤中一度貶至31.478元，收盤前中央銀行小幅進場...

南山人壽：採用匯率會計新制

壽險業者積極申請適用匯率會計調整制度。南山人壽昨（30）日發布重大訊息，公告董事會決議申請適用AC債券匯率攤銷法，將直接...

央行發出四大聲明 反駁華府智庫學者質疑操控匯率

針對美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制，中央銀行今日發出聲明，央行強調，壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與央行匯率政策無...

美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制 央行四點重磅回擊

針對美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制之，央行今晚發新聞稿四大說明重磅回擊。一、壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與央行匯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。