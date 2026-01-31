快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

台幣單日重貶1.41角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

在外資大舉匯出及避險情緒升溫下，新台幣兌美元匯價昨（30）日貶勢擴大，盤中一度貶至31.478元，收盤前中央銀行小幅進場調節，但仍以31.468元作收，單日重貶1.41角，貶幅0.45%。成交量同步放大至28.475億美元，匯銀人士估計，外資單日匯出金額約14億美元。

美國可能對伊朗採取軍事行動的消息，引發市場對中東局勢升溫的疑慮，地緣政治風險升高，亞股全面轉趨保守，台股也難逃震盪。台股昨日湧現獲利了結賣壓，收盤重挫472點；外資一早即啟動美元匯出，午後賣壓進一步加重，拖累新台幣匯率進一步走貶。

回顧近期走勢，新台幣本周呈現先升後貶格局，但全周仍升值1.1角，周線收紅；1月以來，新台幣小幅貶值3分，月線連四黑。

匯銀分析指出，美國最新匯率政策報告，雖將台灣續列匯率操縱國觀察名單，但報告同時提及，依私人模型推估，無論從經常帳、實質有效匯率或購買力平價觀察，新台幣多顯示存在顯著低估情形。市場解讀，在熱錢進出頻繁、美方匯率報告壓力，及「川普變數」等多重因素下，新台幣後續震幅仍需提高警覺。

昨日由避險情緒主導，在美元指數反彈、外資持續匯出及台股賣壓三重夾擊下，新台幣再度貶破31.4元關卡。央行統計顯示，美元指數昨上漲0.26%，歐元及主要亞幣全面走貶。

新台幣 台幣匯率

延伸閱讀

熱錢出走股匯雙殺 新台幣重貶1.41角收31.468元

過年抱股還空手？傻了才做選擇…專家3大理由該「抱緊處理」：一賣一買先虧0.6％

台股封關日前股票賣掉好過年？分析師給答案：「減碼一半」或降低槓桿

台股高檔震盪別怕！00878鎖「AI+金融」雙引擎…3成金融股坐鎮擁抗震力

相關新聞

金管會有條件放寬…壽險省下避險成本 運用鬆綁

金管會保險局昨（30）日下午邀集21家壽險公司和保發中心召開會議，討論省下之避險成本應用於TIS（新一代清償能力制度）過...

虛擬資產服務商 剩八家

金管會去年9月22日才剛公布已完成洗錢防制登記制的虛擬通貨服務商（VASP）業者名單，共有九家完成登記，昨（30）日驚傳...

台幣單日重貶1.41角

在外資大舉匯出及避險情緒升溫下，新台幣兌美元匯價昨（30）日貶勢擴大，盤中一度貶至31.478元，收盤前中央銀行小幅進場...

南山人壽：採用匯率會計新制

壽險業者積極申請適用匯率會計調整制度。南山人壽昨（30）日發布重大訊息，公告董事會決議申請適用AC債券匯率攤銷法，將直接...

央行發出四大聲明 反駁華府智庫學者質疑操控匯率

針對美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制，中央銀行今日發出聲明，央行強調，壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與央行匯率政策無...

美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制 央行四點重磅回擊

針對美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制之，央行今晚發新聞稿四大說明重磅回擊。一、壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與央行匯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。