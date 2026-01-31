台幣單日重貶1.41角

在外資大舉匯出及避險情緒升溫下，新台幣兌美元匯價昨（30）日貶勢擴大，盤中一度貶至31.478元，收盤前中央銀行小幅進場調節，但仍以31.468元作收，單日重貶1.41角，貶幅0.45%。成交量同步放大至28.475億美元，匯銀人士估計，外資單日匯出金額約14億美元。

美國可能對伊朗採取軍事行動的消息，引發市場對中東局勢升溫的疑慮，地緣政治風險升高，亞股全面轉趨保守，台股也難逃震盪。台股昨日湧現獲利了結賣壓，收盤重挫472點；外資一早即啟動美元匯出，午後賣壓進一步加重，拖累新台幣匯率進一步走貶。

回顧近期走勢，新台幣本周呈現先升後貶格局，但全周仍升值1.1角，周線收紅；1月以來，新台幣小幅貶值3分，月線連四黑。

匯銀分析指出，美國最新匯率政策報告，雖將台灣續列匯率操縱國觀察名單，但報告同時提及，依私人模型推估，無論從經常帳、實質有效匯率或購買力平價觀察，新台幣多顯示存在顯著低估情形。市場解讀，在熱錢進出頻繁、美方匯率報告壓力，及「川普變數」等多重因素下，新台幣後續震幅仍需提高警覺。

昨日由避險情緒主導，在美元指數反彈、外資持續匯出及台股賣壓三重夾擊下，新台幣再度貶破31.4元關卡。央行統計顯示，美元指數昨上漲0.26%，歐元及主要亞幣全面走貶。