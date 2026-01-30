美匯率報告點出台壽險降低避險比率恐增加風險 學者提三點建議

金管會允許台灣壽險業採用匯率會計新制，引發美國智庫學者塞瑟（Brad Setser）批評；美國財政部最新公布的匯率政策報告也指出，台灣壽險業避險比率下降，可能提高壽險業的風險。對此，陽明交通大學資管與財金系教授葉銀華則提出三點建議，分別是控管台灣壽險業的國外投資上限、強化壽險業匯率風險管理、以及追蹤美國財政部官方的後續態度。

今年起，金管會允許台灣壽險業者採用壽險匯率會計新制，將AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下的「債券投資部位」採匯率攤銷評價法。但此舉引發華府智庫學者塞瑟（Brad Setser）批評，形同「隱性操縱匯率」，助貶新台幣；美國財政部最新公布的匯率政策報告也指出，台灣壽險業採用匯率會計新制，使避險比率潛在下降，可能提高壽險業風險。

針對華府智庫學者的質疑，葉銀華指出，壽險業最根源的問題在於，整體海外投資部位龐大，主管機關在監理上，必須控管台灣壽險業的國外投資上限（包含國際板債券），甚至應採取更嚴格的態度去看待；另外，主管機關也必須檢視壽險業調降避險部位的交易機制是否直接影響國內匯市。

另外，美國財政部則指出，台灣壽險業壽險避險比率下降可能增加風險。對此，葉銀華也表示，壽險業還是要做好匯率風險管理，且匯率風險管理不應該只看過去的情況與資料，而降低避險比率；倘若當未來發生匯率結構性變動，恐怕就會造成很大的匯率風險。

因此，葉銀華建議，壽險業做匯率風險管理應該好好思考未來的匯率風險變動，強化匯率避險，他也提醒，「現在的異常，未來可能是正常」，必須考慮到未來發生匯率結構性變動的可能性。

最後，葉銀華認為，本次美國財政部匯率報告罕見提到台灣壽險業實施會計匯率新制，後續也必須持續追蹤美國財政部官方的態度與評論。

政大金融系兼任教授李桐豪則把壽險業的匯率避險管理，比喻為兩個主要投資帳戶，一是進進出出的日常交易帳戶、二是準備長期持有，並持有到期的帳戶，他認為，針對進進出出的日常投資交易帳戶，由於隨時都會面臨匯率風險，金管會應該針對這部分，控管並確保壽險業有做好避險部位，「因為需要避險的帳戶就應該要做避險。」

李桐豪認為，外匯價格變動準備金則可以用來對應，壽險業AC部位日後攤提的損失。他強調，相信壽險業具備專業的匯率風險管理，但各家壽險公司都有屬於自己的管理方式，金管會應該守住原則，並逐一檢視各家的合理性，避免業者沒有進行適當的避險措施，以及針對未來外匯價格變動準備金的使用準則及條件都應該講清楚，確保業者遵守遊戲規則。