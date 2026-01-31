南山人壽：採用匯率會計新制

壽險業者積極申請適用匯率會計調整制度。南山人壽昨（30）日發布重大訊息，公告董事會決議申請適用AC債券匯率攤銷法，將直接持有、分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。截至目前為止，已公告申請適用的壽險公司累計達六家。

南山人壽公告指出，依據金融監督管理委員會預告的《保險業財務報告編製準則》草案，以及會計研究發展基金會相關函釋辦理，董事會29日通過相關決議，後續將配合正式條文生效後辦理。公告指出，適用新制後，財務報表將更能允當表達壽險業務長期經營特性與經濟實質。

隨著匯率波動成為影響壽險業財報的重要因素，金管會推動匯率會計調整制度，允許符合條件的壽險公司，針對AC債券未避險之外幣匯率變動，改以攤銷方式認列，降低短期匯率波動對損益的衝擊。業界普遍認為，此舉有助於提升財報穩定度，亦可反映壽險資產負債長期配置的經營特性。

截至目前，已公告申請適用的壽險公司包括臺銀人壽、國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、元大人壽，以及最新加入的南山人壽，共計六家。

據了解，中大型壽險業者多認為，適用AC債券匯率攤銷法，除可降低對高成本外匯避險工具的依賴、節省避險成本外，未來在保險局配套措施下，有助於強化自有資本與清償能力指標。