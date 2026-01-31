快訊

計程車台64線丟包乘客 交部：車隊負管理責任 最重停業

南山人壽：採用匯率會計新制

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

壽險業者積極申請適用匯率會計調整制度。南山人壽昨（30）日發布重大訊息，公告董事會決議申請適用AC債券匯率攤銷法，將直接持有、分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。截至目前為止，已公告申請適用的壽險公司累計達六家。

南山人壽公告指出，依據金融監督管理委員會預告的《保險業財務報告編製準則》草案，以及會計研究發展基金會相關函釋辦理，董事會29日通過相關決議，後續將配合正式條文生效後辦理。公告指出，適用新制後，財務報表將更能允當表達壽險業務長期經營特性與經濟實質。

隨著匯率波動成為影響壽險業財報的重要因素，金管會推動匯率會計調整制度，允許符合條件的壽險公司，針對AC債券未避險之外幣匯率變動，改以攤銷方式認列，降低短期匯率波動對損益的衝擊。業界普遍認為，此舉有助於提升財報穩定度，亦可反映壽險資產負債長期配置的經營特性。

截至目前，已公告申請適用的壽險公司包括臺銀人壽、國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、元大人壽，以及最新加入的南山人壽，共計六家。

據了解，中大型壽險業者多認為，適用AC債券匯率攤銷法，除可降低對高成本外匯避險工具的依賴、節省避險成本外，未來在保險局配套措施下，有助於強化自有資本與清償能力指標。

壽險業 匯率 壽險公司

延伸閱讀

Fed按兵不動！這類債券竟成大贏家？00986B首配息衝5.7％

富邦、元大壽採匯率會計新制 未來避險成本將大幅降低

彭博：壽險業砍光境外避險部位

研究報告分析 壽險業避險比率…四成較適合

相關新聞

金管會有條件放寬…壽險省下避險成本 運用鬆綁

金管會保險局昨（30）日下午邀集21家壽險公司和保發中心召開會議，討論省下之避險成本應用於TIS（新一代清償能力制度）過...

虛擬資產服務商 剩八家

金管會去年9月22日才剛公布已完成洗錢防制登記制的虛擬通貨服務商（VASP）業者名單，共有九家完成登記，昨（30）日驚傳...

台幣單日重貶1.41角

在外資大舉匯出及避險情緒升溫下，新台幣兌美元匯價昨（30）日貶勢擴大，盤中一度貶至31.478元，收盤前中央銀行小幅進場...

南山人壽：採用匯率會計新制

壽險業者積極申請適用匯率會計調整制度。南山人壽昨（30）日發布重大訊息，公告董事會決議申請適用AC債券匯率攤銷法，將直接...

央行發出四大聲明 反駁華府智庫學者質疑操控匯率

針對美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制，中央銀行今日發出聲明，央行強調，壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與央行匯率政策無...

美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制 央行四點重磅回擊

針對美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制之，央行今晚發新聞稿四大說明重磅回擊。一、壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與央行匯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。