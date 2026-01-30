純網銀將來銀行謝年會 郭水義高喊戮力達成2027轉正

客群基礎及存放餘額等指標強勁增長，純網銀將來銀行NEXT BANK預計2027年將轉虧為盈。將來銀行30日舉行謝年會，會中報告各項業務指標均呈現顯著動能，客戶數截至去年底約55萬戶，淨增加戶數為前一年度的逾3倍；存款餘額近600億元，淨增額為前一年度的1.7倍；放款餘額逾370億元，淨增額為前一年度的近1.5倍，經營模式具高度穩健性，因此特別推出全薪家庭照顧假及全薪志工假，在業務增長同時，進一步關懷同仁需求及追求Work-Life Balance，同步以行動落實企業責任。

將來銀行董事長郭水義與董事會甫通過真除的總經理張恭賀，率領團隊在台上高呼「戮力達成2027轉正，指日可待」。將來銀行謝年會特別邀請股東、生態圈合作夥伴等參加。

郭水義指出「純網銀就是將來、將來就是純網銀」。去年推出台、外幣可投資美國個股及ETF後，將來銀行成為國內唯一集「外匯」、「財富管理」、「保險」、「房貸」、「信貸」、「存款」、「支付」、「繳費」服務於一身的純網銀業者，幾乎所有常見金融需求均可於App上一指完成。今年將持續朝「達成開業6年轉虧為盈」、「形塑金融科技創新品牌」、「普惠金融發展標竿」三大願景邁進。

郭水義也感性表示，為答謝同仁長期以來的付出，提供全體員工每年3天全薪家庭照顧假及1天全薪志工假，成為唯一提供此福利的純網銀，不僅落實兼顧家庭的職場文化，並積極鼓勵同仁參與各項社會服務與公益活動，將關懷付諸行動，落實企業社會責任的承諾。

去年8月中南部水災，將來銀行即刻推出紓困優利信貸，以「雨天不收傘」充分展現社會人文關壞，協助了逾5,000戶苦於水患的中南部居民，對內更已連續2年榮獲臺北市職場性別平等認證「銅質獎」，並同時獲頒臺北市優良哺集乳室認證（特優前三名），加上每年於生日月份任選1天的全薪生日假，充分展現對社會責任、性別平權與友善職場環境的高度重視。

張恭賀補充，自推出台、外幣投資美股個股及ETF服務後，一舉將國人的投資範疇擴大到全球最大金融市場，今年將瞄準「建構數位外匯、財管首選品牌」。透過24小時全天候的「一站式平台」翻轉傳統金融，客戶可於App內一指完成換匯、境內外投資，無需在不同的App之間切換，透過將來銀行結合兆豐證券等合作夥伴，提供最具可靠的國內金融體系服務，同時也將加速業務成長動能，每季將推出主題式信貸活動，穩健朝盈餘轉正目標邁進。

將來銀行表示，透過洞察客戶需求及善用科技能力，創造出令國人耳目一新的FinTech服務，如全台僅此一家的「帳號自由選」，讓國人首次可以自己決定自己的銀行帳戶號碼，更對接了數位發展部MyData平台（客戶自主同意、資料安全取得），彈奏出信貸「升級五部曲」，即線上申請、介接MyData、系統核決、免視訊智慧對保及自動撥貸，讓申貸戶可於全天候且最短的時間內取得資金。