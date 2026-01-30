快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

將來銀：去年存放款淨增額大增 預計2027年轉虧為盈

中央社／ 台北30日電

網銀將來銀行今天表示，截至2025年底，客戶數達55萬戶，存款餘額近新台幣600億元，放款餘額逾370億元，淨增額大增，客群基礎與存放餘額等指標強勁成長，經營模式具高度穩健性，預計2027年轉虧為盈。

將來銀行今天晚間舉行謝年會，將來銀行董事長郭水義表示，「純網銀就是將來、將來就是純網銀」。去年推出台、外幣可投資美國個股與ETF後，將來銀行成為國內唯一集外匯、財富管理、保險、房貸、信貸、存款、支付、繳費服務於一身的純網銀業者。今年將持續朝達成開業6年轉虧為盈、形塑金融科技創新品牌、普惠金融發展標竿3大願景邁進。

郭水義指出，感謝人員長期付出，提供全體員工每年3天全薪家庭照顧假及1天全薪志工假，成為唯一提供此福利的純網銀，不僅落實兼顧家庭的職場文化，也積極鼓勵人員參與各項社會服務與公益活動。

將來銀表示，客群基礎與存放餘額等指標強勁增長，預計2027年將轉虧為盈。客戶數截至2025年底約55萬戶，淨增加戶數為2024年度逾3倍；存款餘額近600億元，淨增額為前一年度的1.7倍；放款餘額逾370億元，淨增額為前一年度的近1.5倍，經營模式具高度穩健性。

將來銀行代理總經理張恭賀補充，將來銀行自推出台、外幣投資美股個股及ETF服務後，一舉將國人的投資範疇擴大到全球最大金融市場，今年將瞄準「建構數位外匯、財管首選品牌」。透過24小時的一站式平台翻轉傳統金融，用戶可在APP內一鍵完成換匯、境內外投資，同時也將加速業務成長動能，每季將推出主題式信貸活動，穩健朝盈餘轉正目標邁進。

將來銀行為台灣3家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、台新新光金控、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等合資籌組。將來銀行目前提供存款、放款、保險、房貸、基金、財管等業務，也參與企業聯貸案參貸。

將來銀行 網銀 台新新光金控

延伸閱讀

美匯率報告談台灣篇幅幾乎倍增 點出這些面向值得關注

搶進亞灣 投信投顧業低調運作

玉山房貸數位服務升級

獨／保險局明找壽險業開會 匯率會計制度配套草案五大重點曝光

相關新聞

熱錢出走股匯雙殺 新台幣重貶1.41角收31.468元

熱錢大舉出走，股匯上演雙殺的戲碼，新台幣匯率升勢熄火，今天收盤收31.468元，重摔1.41角，匯價連2貶，台北及元太外...

美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制 央行四點重磅回擊

針對美國智庫學者關注壽險業匯率會計新制之，央行今晚發新聞稿四大說明重磅回擊。一、壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與央行匯...

央行回應美國匯率報告：壽險業降低避險比率的確增加風險

對於美國財政部提出的匯率政策報告，將台灣繼續列入匯率觀察名單，中央銀行下午發布新聞稿，對於我國資本管理及總體審慎措施，央...

央行解讀「美國財政部匯率政策報告」出爐 重點一次看

中央銀行針對「美國財政部匯率政策報告」出具相關說明，美國財政部於2026年1月30日（台北時間）公布半年度匯率政策報告（...

強化弱勢防災韌性 明台產險微型住宅綠能動產綜合保險上線

明台產險為深化普惠金融並落實企業社會責任（CSR），2024年第4季向主管機關申請試辦的「微型住宅綠能動產綜合保險」已於...

明台產險「微型住宅綠能動產綜合保險」正式上線

明台產險為深化普惠金融並落實企業社會責任（CSR），民國113年第4季向主管機關申請試辦的「微型住宅綠能動產綜合保險」已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。