台灣續列觀察名單 央行：美方認為台灣干預已趨於對稱

台灣續留美國匯率操縱觀察名單，央行對此表示，美方認為台灣干預匯市行為已趨於對稱，著重減緩匯率任一方向的劇烈波動。不過對於近日引起風波的壽險業匯率會計規則，央行評論「可能會增加台灣壽險業風險」。

美國財政部於台北時間1月30日公布半年度匯率政策報告（檢視期間為2024年7月至2025年6月），儘管檢視期間涵蓋去年5月新台幣「史詩級升值」的時段，美國這份報告未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，中國大陸、日本、韓國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及台灣則續列觀察名單，並新增泰國。

此次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達1000億美元，台灣經常帳順差對GDP比率為15.0%，央行淨買匯約59億美元（約為GDP的0.7%）。台灣僅觸及美方3項檢視標準的前2項，因此續列觀察名單 。

央行傍晚發布新聞稿點出美方觀點，美國財政部認為，長期以來台灣經常帳順差主要反映高儲蓄率，這與人口老化和相對嚴格的財政紀律有關；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求的影響；自2021年以來，台灣央行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。

央行也說，自2020年開始，央行每半年公開揭露外匯干預數據，且在13個半年度中，有7次為淨賣匯。而央行在去年11月與美國財政部發布的匯率議題聯合聲明中，已承諾至少每季公開揭露外匯干預數據（落後1季發布）。

央行強調，與美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍會在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

央行也列出關於資本管理及總體審慎的作法。第一，台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場（OTC）金融產品的比例不得超過其匯入資金30%，並將此限制應用於反向ETF；因為外國投資人可能透過反向ETF對沖ETF部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率。

第二，央行結匯管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，此措施抑制境內對新台幣匯率的炒作行為。

第三，主管機關正逐步鬆綁銀行業相關法規，發展本地資產管理業務。央行認為，相關改革若順利推動，可能會增加居民和非居民的資金流入。

值得注意的是，近日華府智庫「外交關係協會」（CFR）經濟學家塞瑟（Brad Setser）撰文指出，台灣最近壽險業匯率會計規則變更，形同「走後門式操縱貨幣」。

央行在資本管理作法評論此制度，央行指出，2025年12月，金融監督管理委員會採納壽險業匯率會計規則變更，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本，儘管較低的避險比率可能會增加台灣壽險業的風險。

美國對匯率操縱國設有3項標準，第1，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第2，經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率逾3%；第3，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。