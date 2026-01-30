央行回應美國匯率報告：壽險業降低避險比率的確增加風險

對於美國財政部提出的匯率政策報告，將台灣繼續列入匯率觀察名單，中央銀行下午發布新聞稿，對於我國資本管理及總體審慎措施，央行特別提出四點聲明，其中，央行對於壽險業匯率會計規則變更表示，儘管較低的避險比率可能會增加台灣壽險業風險，不過金管會已允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本。

美國財政部於1月30日（台北時間）公布半年度匯率政策報告（檢視期間為2024年7月至2025年6月），未將任何貿易對手國列為匯率操縱國；惟中國大陸、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及台灣續列觀察名單，並新增泰國。

本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達1,000億美元、台灣經常帳順差對GDP（國內生產毛額）比率為15.0%、央行淨買匯約59億美元（約為GDP之0.7%）。台灣僅觸及美方三項檢視標準 之前兩項，因此續列觀察名單，這也意味央行在匯市的調節，並未被美國解讀去操縱匯率來影響貿易。

央行也強調，主管機關正逐步鬆綁銀行業相關法規，以發展本地資產管理業務相關改革，若順利推動，可能會增加居民和非居民之資金流入，央行的說法，意謂對台幣的需求會增加，會帶動台幣升值。

對於外資在股市的投資行為以及相關的新台幣持有，央行的管制避免大量的炒匯熱錢流入台灣，某種程度上也避免因為炒匯資金流入而帶動升值。對此，央行特別做出兩點聲明，其一，央行的結匯管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，該措施抑制了境內對新台幣匯率的炒作行為。

其二，對於台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場（OTC）金融產品的比率不得超過其匯入資金之30%，並將此限制應用於「反向指數型股票基金」（Inverse ETFs），央行也說明，因為外國投資人可能透過反向ETF來對沖ETF部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率。

央行強調，央行與美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

對於美方報告對我國提出的觀點，央行特別指出，美方已認爲自2021年以來，央行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。而央行於2020年開始每半年公開揭露外匯干預數據（最早為2019年數據），且在13個半年度中有7次為淨賣匯，亦即是阻貶台幣而非阻升。而且央行已於2025年11月14日與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據，亦即下一季公布前一季數據。

央行也表示，而且美國財政部認為，長期以來台灣經常帳順差主要反映高儲蓄率，此與人口老化和相對嚴格的財政紀律有關；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求的影響，這和匯率並沒有關係。