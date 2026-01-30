快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

以金融專業迎戰全球變局 國泰世華獲多元肯定

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華銀行召開一年一度經管會，國泰世華銀行董事長郭明鑑率領各級主管出席，並頒贈「年度員工楷模」及「資深員工」獎座，表揚同仁。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行召開一年一度經管會，國泰世華銀行董事長郭明鑑率領各級主管出席，並頒贈「年度員工楷模」及「資深員工」獎座，表揚同仁。圖／國泰世華銀行提供

在對等關稅措施與全球供應鏈重組的變動環境中，國泰世華銀行展現穩健體質與強勁成長動能，2025年再度交出亮眼成績，自結稅後淨利達435億元，不僅首度突破400億元大關，更創下歷史新高，並締造獲利連續十年成長的佳績。

國泰世華29日召開「經營管理研討會」，由董事長郭明鑑率領各級主管出席，回顧年度經營成果，並期勉全體同仁持續強化專業職能，在穩健經營的基礎上，持續朝區域型銀行的目標邁進。

回顧2025年，國泰世華各項核心業務表現亮眼，受惠於放款規模擴張及資金成本控管得宜，全年淨利息收入維持雙位數成長，核心獲利動能持續強勁。

消費金融方面，信用卡簽帳金額持續攀升，2025年全年總簽帳額達8,557億元，創下歷史新高，雙位數成長表現亦優於同業，其中主力產品CUBE信用卡累計流通卡數突破600萬張、動卡率亦表現優異。

在財富管理業務上，保險與基金銷售成果亮眼，持續挹注手續費收入。同時，企業金融業務與相關收入亦同步成長，多元業務動能推升全年淨手續費收入保持強勁增勢。

此外，國泰世華積極推動新興金融業務，除響應政府政策，率先投入亞洲資產管理專區發展，並獲准試辦虛擬資產保管業務；同時透過分享AI技術與資源，推動金融業反詐「聯合學習」機制，展現企業持續求新求變，拓展金融服務的多元樣貌。

國泰世華的優異表現，亦獲海內外權威金融媒體高度肯定，2025年榮獲多項重要大獎，包含國際媒體《銀行家》（The Banker）頒發「台灣最佳表現銀行」、《亞洲銀行家》（The Asian Banker）頒發象徵年度最佳表現的「台灣最佳管理銀行」殊榮，累計全年獲得獎項逾120座，涵蓋數位金融、企業金融、永續發展等領域。

在海外布局方面，國泰世華更展現邁向國際的決心，2025年相繼獲金管會核准設立印度孟買分行、日本東京分行以及福岡出張所，結合既有的海外營業據點，預計海外據點將達70處，橫跨13個國家與地區。

會中，國泰世華銀行總經理鄧崇儀勉勵同仁持續強化核心職能，以穩健步伐提升各級關係人的服務品質，同時各級主管也感謝全體同仁，在過去一年的辛勞付出，特別獻上新年祝賀，並由郭明鑑頒贈「年度員工楷模」及「資深員工」獎座，獲表揚人數共56位同仁。

展望2026年，面對AI技術快速發展與全球經濟持續轉型，國泰世華將持續以客戶為核心，結合金融科技、數據驅動及豐沛的集團資源，深化數位平台及各項產品，打造更加智慧、便捷且安全的金融服務，為企業與個人客戶提供最適切的金融解方，致力成為各級關係人最重要的金融夥伴。

國泰世華 銀行 金融業

延伸閱讀

凱基證券校園大使招募開跑 培育新世代年輕人才

日圓甜甜價難見了？多家銀行推短天期換匯優利定存 年利率衝10%

短期日圓定存優利喊到10% 台企銀、滙豐7天期專案

世界日報社論／設信用卡利率上限 川普要政策買票

相關新聞

央行回應美國匯率報告：壽險業降低避險比率的確增加風險

對於美國財政部提出的匯率政策報告，將台灣繼續列入匯率觀察名單，中央銀行下午發布新聞稿，對於我國資本管理及總體審慎措施，央...

央行解讀「美國財政部匯率政策報告」出爐 重點一次看

中央銀行針對「美國財政部匯率政策報告」出具相關說明，美國財政部於2026年1月30日（台北時間）公布半年度匯率政策報告（...

強化弱勢防災韌性 明台產險微型住宅綠能動產綜合保險上線

明台產險為深化普惠金融並落實企業社會責任（CSR），2024年第4季向主管機關申請試辦的「微型住宅綠能動產綜合保險」已於...

明台產險「微型住宅綠能動產綜合保險」正式上線

明台產險為深化普惠金融並落實企業社會責任（CSR），民國113年第4季向主管機關申請試辦的「微型住宅綠能動產綜合保險」已...

瑞銀仍看好黃金 但目前更傾向於觀望 承認「錯失的喜悅」有益身心

國際金價再創新高，一度接近5,600美元，2025年12月以來的強勁勢頭在2026年加速。瑞銀全球研究部貴金屬策略師Jo...

公司虧損！上櫃肥貓…志旭等五家董事酬金年領逾百萬

櫃買中心30日公告上櫃公司2024年的董監酬金實際支領情形出爐，觀察「公司稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。