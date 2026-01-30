明台產險「微型住宅綠能動產綜合保險」正式上線

明台產險為深化普惠金融並落實企業社會責任（CSR），民國113年第4季向主管機關申請試辦的「微型住宅綠能動產綜合保險」已於114年12月達成預期目標並完成申報，即日起正式上線，並同步開放通路、第三方慈善團體及地方政府合作，共同提升弱勢族群的住宅火災保護網。

明台產險商品本部賴俊州本部長表示，試辦期間深入弱勢族群居住環境後發現，多數弱勢家庭仍居住於老舊磚造或木造房屋，火災風險相較於一般鋼筋水泥建築物高。災後若缺乏保險保障，多數弱勢家庭無力負擔臨時住宿、生活必需品購置等費用，往往使生活陷入長期困境，衍生後續社會問題。

賴俊州本部長進一步指出，試辦期間已有多位保戶因火災受災，透過政府與慈善單位的協助，加上明台商品實支實付補償動產損失與災後必要費用，讓受災家庭能在短時間內逐步恢復生活，感受到社會溫暖的關懷。

明台產險「微型住宅綠能動產綜合保險」涵蓋兩大承保範圍：

一、建築物內動產保險：因火災、閃電雷擊、爆炸、航空器墜落、機動車輛碰撞及意外發生導致之煙燻等事故，造成建築物內自有動產（如家具、衣物、電器等）損壞達無法修復之狀態而需重新購買者，提供理賠。

二、災後不便費用保險：補償臨時住宿、生活急需用品、搬遷及租屋仲介等費用，於保險金額內以實支實付方式辦理理賠。

為呼應綠色永續政策，若保戶購買具「綠色節能標章」家電，相關綠能產品享1.5倍原理賠金額。

明台產險表示，「微型住宅綠能動產綜合保險」不僅獲得母公司三井住友海上集團（MSIG）於ESG層面的高度重視，更榮獲「114年度微型保險試辦業務獎」，展現明台在社會保護、弱勢關懷的實質行動。未來除開放合作通路銷售外，也提供地方政府編列預算採購，作為提升弱勢族群居住安全保障的措施，期望透過保險深化社會防護網，實踐普惠金融精神。