瑞銀仍看好黃金 但目前更傾向於觀望 承認「錯失的喜悅」有益身心

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

國際金價再創新高，一度接近5,600美元，2025年12月以來的強勁勢頭在2026年加速。瑞銀全球研究部貴金屬策略師Joni Teves最新報告指出：「瑞銀仍看好黃金，但目前更傾向於觀望，短期內有時承認『錯失的喜悅』有益身心。我們認為中長期風險仍偏於上行。」

瑞銀表示， 年初至今的一系列新聞提高了投資者多元化投資組合的意願，該趨勢利好黃金。對美國聯準會獨立性的擔憂、地緣政治緊張局勢加劇、更廣泛的政策和政治不確定性等因素，推動避險和多元化資金流入黃金市場。考慮到黃金市場的相對規模，資金從其他資產類別——無論是貨幣、債券還是股票——轉向黃金，都可能產生顯著影響，尤其是當這類資金調整擴大時。瑞銀認為中長期風險仍偏於上行。

瑞銀分析，目前各類黃金需求均上升，長線持有者的任何趁機獲利了結都被投資興趣的重燃充分抵消。即使是實物需求（通常受到金價快速上漲的拖累）也依然強勁。中國大陸的需求保持堅挺，部分由於季節性因素，但更多是由於強勁的在岸黃金投資情緒。儘管黃金交易創歷史新高，國內價格仍處於溢價。雖然高處不勝寒，但瑞銀認為至少在2月中旬春節假期之前，金價上漲趨勢較難抵擋，之後季節性需求通常會減弱。屆時，任何負面宏觀催化劑更有可能引發回檔和盤整。當前則順勢而為。

瑞銀強調仍看好黃金，但目前更傾向於觀望。短期投機興趣也可能增加，導致波動加劇。因此，瑞銀對在目前價位追高持謹慎態度，尤其是對於想新建倉的投資者。因此，儘管黃金和貴金屬的強勁漲勢意味著存在較高的「錯失恐懼」情緒，但瑞銀認為短期內有時承認「錯失的喜悅」有益身心。

瑞銀 金價

