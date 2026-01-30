公司虧損！上櫃肥貓…志旭等五家董事酬金年領逾百萬

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

櫃買中心30日公告上櫃公司2024年的董監酬金實際支領情形出爐，觀察「公司稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」資訊，也就是俗稱的肥貓公司，其中，以光電數位產品專業代理商志旭（8067）虧損1,460.3萬元，平均每位董事酬金（不加計兼任員工酬金）卻為184.7萬元最高，年增144.9萬元，也是酬金增加最多的公司。

2024年稅後虧損公司中，平均每位董事酬金領超過百萬元的公司共計有五家，分別為志旭的184.7萬元、唐榮（2035）115.2萬元、福華（8085）100.8萬元、國邑100.4以及生華科（6492）100萬元。

董事 櫃買中心

