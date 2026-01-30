VASP 登記制業者剩8家！鴻朱數位驚傳結束營業

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會去年9月22日才剛公布已完成洗錢防制登記制的虛擬通貨服務商（VASP）業者名單，共有9家完成登記，30日驚傳其中一家業者鴻朱數位股份有限公司（HzBit）公告結束營業，似乎與近期監理政策趨嚴有關。

HzBit於官網上公告，因應近期政府監理政策之變動與公司整體營運戰略調整，經公司管理層慎重評估，計劃於今日正式結束營業，並指出，為確保各項業務銜接及相關權益妥善處理，所有交易和服務收單皆執行至今日下午5時止。

有關後續的合約與權益、款項處理，HzBit表示，針對尚未執行完畢之合約或專案，公司各部門負責人將於近期主動與各單位連繫，依約辦理結算、變更或解除事宜，確保雙方權益。另各供應商與合作夥伴之應收、應付款項，公司財務部門將統一依照合約規範及相關法規進行結算與發放。

HzBit正式結束營業後，VASP登記制合格名單中僅剩8家業者，包含禾亞數位、拓荒數碼、重量科技、現代財富、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技，以及鏈科。隨著後續《虛擬資產服務法》上路，監管條件趨嚴，VASP業者的經營恐將會更具挑戰。

