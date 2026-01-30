聽新聞
市場陷入拋售潮！黃金、股市與比特幣齊跌
黃金價格30日跌破每英兩5,200美元，似乎為投資客獲利了結，同時，台股下跌逾300點，比特幣則在過去24小時內價格也下跌逾6%，截至今日中午落在8.2萬美元左右，顯示市場已呈現超賣現象，主要受市場大規模拋售及地緣政治擔憂所驅動。
地綠政治緊張局勢以及美國聯準會對利率採取的謹慎立場，共同引發了市場的大規模拋售，比特幣與傳統風險資產均受到波及。
國泰世華銀行分析，雖然目前的高評價水準、地緣政治紛擾，影響股市短線震盪，但在聯準會仍處降息循環、以及AI應用帶動的企業獲利成長的支撐下，預估今年盈餘動能仍有望維持雙位數增長，為長線多頭提供基礎動能。
