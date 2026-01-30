黃金存摺投資熱！臺銀抽獎活動 最大獎8萬元黃金存摺

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
臺灣銀行為回饋黃金存摺客戶，特舉辦「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，圖為黃金示意圖。記者曾吉松攝影／聯合報系資料照
臺灣銀行為回饋黃金存摺客戶，特舉辦「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，凡客戶於1月1日至4月30日活動期間內，其黃金存摺帳戶買進加回售累計達20公克者（新台幣、美元及人民幣計價黃金存摺合併計算，以下同）該帳戶即可獲得1次抽獎機會，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推。該行提供100個幸運好禮，其中最大獎為價值新台幣80,000元之黃金存摺。

此外，為感謝民眾踴躍參與黃金存摺交易，於活動期間內首次在臺灣銀行新開黃金存摺帳戶（不包含銷戶後重新開戶者），並於黃金存摺帳戶買進累計達1公克者（新台幣、美元及人民幣計價黃金存摺合併計算），即符合新手好運獎抽獎資格。為價值新台幣2,000元之黃金存摺，共50名。

