央行議事錄揭露 李同榮轟：內行講外行話、今年房市難回溫

中央銀行公布去年第4季理監事會議事錄摘要，內容顯示，理事大多認為，央行選擇性信用管制已有效抑制投機需求，但房價所得比仍偏高，買房負擔仍重，因此現階段仍應維持管制。

對此，房市趨勢專家李同榮今批評，央行理事「內行人講外行話」、「好像評論員」、「盡說些任何一位小老百姓都會說的話」，「錯把後衛當前鋒」，在政策失𩆜下，市場將進一步扭曲，對房市非常不利。

李同榮表示，根據央行議事錄，有位理事認為應繼續關注房貸負擔率走勢，認為國內高房價，導致全國房貸負擔率高於可合理負擔的30%，而房貸負擔率與房貸違約率具有關聯性，會影響金融穩定。

李同榮表示，這位理事根本搞不清楚房貸負擔率的數據盲點在那裡，指望負擔率大幅降低，才能解決房價問題，同樣也犯了以單一變數認定高房價的主因。

另外有理事大談房價所得比沒明顯下降，因此應持續調控，但這也犯了同樣毛病，而且根本是內行人講外行話。

有位理事表示，當前不動產貸款逾放比低於整體放款逾放比，顯示銀行不動產相關授信風險控管良好。

李同榮表示，銀行風險控管是央行主要任務，但問題是，央行除了管自己份內的事，還要跨越部會主導房市政策後衞當前鋒，縱橫全場，這只能說房產政策失靈全是因為主管部會權責不分，政策完全亂了套。

李同榮表示，實際上，房價所得比與房貸負擔率升高是果，造成的原因很多，但央行理事卻全推給高房價，只會甩鍋給投資客與建商炒作，試問，房價如果沒有利差，會有投資客炒作嗎？

事實上，2023年，政府選前在房價高檔時，提出新青安政策，導致降溫中房市再甩尾一波，害小白們買在高價，央行再用第七波限貸坑殺小白，政府是不是也在炒作？

李同榮表示，央行理事們把房產政策一路包，罔視房產政策主管機構是內政部，要降低房價不是靠打房，核心問題不解，談論高房價結果都是惘然，而長期打房一定會扭曲市場，並傷害產業正常發展。

他表示，央行理事有很多部會首長，這些部會首長們應該是房產政策的擬定者、政策實施的執行者，他們不應該是房市現況的評論員，只講一些任何一位小老百姓都會說的話。

李同榮指出，在信用管制不鬆綁、房貸利率維持高檔、新青安效應退潮下，2026年房市交易量難有大幅度回溫，房價將呈高檔下修，並伴隨區域性修正，而高價市場被限貸令壓制，將導致建商一窩瘋興建低總市場場，嚴重扭曲市場結構。

現階段在台北市要換屋買新房，只要超過50坪就會碰到豪宅限貸門檻，貸不到三成，買新也不行、買高（價）也不行，這對房市長期發展會產生非常不利的影響。