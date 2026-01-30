安心過年！銀行公會宣布：農曆春節期間停止催收作業

年關將屆，銀行公會為體恤有還款困難之債務人的感受，已協調各會員銀行（含委外催收機構）於農曆春節連續假期期間（2026年2月14日至22日）停止各項催收作業，使債務人可安心過年。

銀行公會今日上午發布新聞稿，說明銀行體恤措施。一、持續宣導債務協商相關資訊，請有困難的債務人儘速與債權金融機構聯繫辦理相關協商事宜。

二、春節連續假期期間，各銀行（含委外催收機構）停止一切催理作業，包含簡訊、信函、電話、拜訪、強制執行債務人之動產或不動產等一切活動。

銀行公會提醒，債務人切勿輕信不法代辦債務協商公司保證協商成功的承諾，民眾如有債務問題，可於上班時間洽詢各金融機構協商服務專線（詳本會網頁https://www.twidrp.org.tw/index.jsp），或者撥打銀行公會債務諮詢專線02-85961629，全體銀行竭誠為民眾解答所有債務方面的問題。