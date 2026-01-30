快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

安心過年！銀行公會宣布：農曆春節期間停止催收作業

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

年關將屆，銀行公會為體恤有還款困難之債務人的感受，已協調各會員銀行（含委外催收機構）於農曆春節連續假期期間（2026年2月14日至22日）停止各項催收作業，使債務人可安心過年。

銀行公會今日上午發布新聞稿，說明銀行體恤措施。一、持續宣導債務協商相關資訊，請有困難的債務人儘速與債權金融機構聯繫辦理相關協商事宜。

二、春節連續假期期間，各銀行（含委外催收機構）停止一切催理作業，包含簡訊、信函、電話、拜訪、強制執行債務人之動產或不動產等一切活動。

銀行公會提醒，債務人切勿輕信不法代辦債務協商公司保證協商成功的承諾，民眾如有債務問題，可於上班時間洽詢各金融機構協商服務專線（詳本會網頁https://www.twidrp.org.tw/index.jsp），或者撥打銀行公會債務諮詢專線02-85961629，全體銀行竭誠為民眾解答所有債務方面的問題。

債務 銀行 連續假期

延伸閱讀

十檔ETF 春節前除息

特力屋攻居家除舊布新

春節將至…屏東愛心雞湯送暖 關懷全縣4318名獨居老人

證交所公告2月11日蛇年封關 休11天後於23日恢復交易

相關新聞

上市公司第二階段董事均酬出爐！中信金居冠…前十含「金」量高

證交所30日公布上市公司及第一上市公司所申報113年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領情形，其中平均每位董...

安心過年！銀行公會宣布：農曆春節期間停止催收作業

年關將屆，銀行公會為體恤有還款困難之債務人的感受，已協調各會員銀行（含委外催收機構）於農曆春節連續假期期間（2026年2...

新台幣開盤貶3.3分　為31.36元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.36元開盤，貶3.3分

日圓甜甜價難見了？多家銀行推短天期換匯優利定存 年利率衝10%

日圓近日走勢震盪，不少想換日圓的民眾還在等待甜甜價，而不少銀行趁勢推出短期換匯優利，如臺灣企銀、滙豐銀行推出7天期日圓1...

進駐亞灣 業務待點火 券商搶攻財管商機 卡在法規

金管會主委彭金隆上任後力推「亞洲資產管理中心」政策，作為示範首站的高雄亞洲新灣區（亞灣專區）啟動已滿半年。多數券商是在2...

搶進亞灣 投信投顧業低調運作

金管會力推「亞洲資產管理中心」政策，高雄亞灣專區成為首波試點，投信投顧業陸續上場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。