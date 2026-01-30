上市公司第二階段董事均酬出爐！中信金居冠…前十含「金」量高

證交所30日公布上市公司及第一上市公司所申報113年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領情形，其中平均每位董事酬金以中信金（2891）以9,573萬元站上首位，其次則是國巨*（2327）、台積電（2330）。

根據統計，三到十名分別為，凱基金、元大金（2885）、大立光（3008）、富邦金（2881）、和泰車（2207）、台新新光金（2887）、台中銀（2812），其中前10名中包含六檔金融股，含金量極高。

而十一到二十名則是，統一（1216）、光寶科（2301）、統一超（2912）、緯創（3231）、國產（2504）、大同（2371）、萬海（2615）、寶成（9904）、第一金（2892）、台達電（2308）。

董監事酬金相關資訊可在公開資訊觀測站的公司治理專區查詢，投資人可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比、平均每位董監酬金等。

除上述查詢方式外，證交所說，投資大眾亦可參考各公司股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。