快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

聽新聞
0:00 / 0:00

上市公司第二階段董事均酬出爐！中信金居冠…前十含「金」量高

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
圖為中信金控總部外觀。中信金控／提供
圖為中信金控總部外觀。中信金控／提供

證交所30日公布上市公司及第一上市公司所申報113年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領情形，其中平均每位董事酬金以中信金（2891）以9,573萬元站上首位，其次則是國巨*（2327）、台積電（2330）。

根據統計，三到十名分別為，凱基金、元大金（2885）、大立光（3008）、富邦金（2881）、和泰車（2207）、台新新光金（2887）、台中銀（2812），其中前10名中包含六檔金融股，含金量極高。

而十一到二十名則是，統一（1216）、光寶科（2301）、統一超（2912）、緯創（3231）、國產（2504）、大同（2371）、萬海（2615）、寶成（9904）、第一金（2892）、台達電（2308）。

董監事酬金相關資訊可在公開資訊觀測站的公司治理專區查詢，投資人可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比、平均每位董監酬金等。

除上述查詢方式外，證交所說，投資大眾亦可參考各公司股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。

股東會 台新新光金

延伸閱讀

證交所公告2月11日蛇年封關 休11天後於23日恢復交易

「拒當總經理也不願成證交所罪人」朱富春肺炎辭世 享壽77歲

神秘大戶涉操縱7家上市公司股價獲利數千萬 檢調兵分9路搜索6人

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

相關新聞

上市公司第二階段董事均酬出爐！中信金居冠…前十含「金」量高

證交所30日公布上市公司及第一上市公司所申報113年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領情形，其中平均每位董...

安心過年！銀行公會宣布：農曆春節期間停止催收作業

年關將屆，銀行公會為體恤有還款困難之債務人的感受，已協調各會員銀行（含委外催收機構）於農曆春節連續假期期間（2026年2...

新台幣開盤貶3.3分　為31.36元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.36元開盤，貶3.3分

日圓甜甜價難見了？多家銀行推短天期換匯優利定存 年利率衝10%

日圓近日走勢震盪，不少想換日圓的民眾還在等待甜甜價，而不少銀行趁勢推出短期換匯優利，如臺灣企銀、滙豐銀行推出7天期日圓1...

進駐亞灣 業務待點火 券商搶攻財管商機 卡在法規

金管會主委彭金隆上任後力推「亞洲資產管理中心」政策，作為示範首站的高雄亞洲新灣區（亞灣專區）啟動已滿半年。多數券商是在2...

搶進亞灣 投信投顧業低調運作

金管會力推「亞洲資產管理中心」政策，高雄亞灣專區成為首波試點，投信投顧業陸續上場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。