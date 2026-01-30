聽新聞
0:00 / 0:00
上市公司第二階段董事均酬出爐！中信金居冠…前十含「金」量高
證交所30日公布上市公司及第一上市公司所申報113年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領情形，其中平均每位董事酬金以中信金（2891）以9,573萬元站上首位，其次則是國巨*（2327）、台積電（2330）。
根據統計，三到十名分別為，凱基金、元大金（2885）、大立光（3008）、富邦金（2881）、和泰車（2207）、台新新光金（2887）、台中銀（2812），其中前10名中包含六檔金融股，含金量極高。
而十一到二十名則是，統一（1216）、光寶科（2301）、統一超（2912）、緯創（3231）、國產（2504）、大同（2371）、萬海（2615）、寶成（9904）、第一金（2892）、台達電（2308）。
董監事酬金相關資訊可在公開資訊觀測站的公司治理專區查詢，投資人可自公布日起進行不同排序查詢，包括依產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比、平均每位董監酬金等。
除上述查詢方式外，證交所說，投資大眾亦可參考各公司股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言