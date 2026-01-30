日圓甜甜價難見了？多家銀行推短天期換匯優利定存 年利率衝10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

日圓近日走勢震盪，不少想換日圓的民眾還在等待甜甜價，而不少銀行趁勢推出短期換匯優利，如臺灣企銀、滙豐銀行推出7天期日圓10%高利定存，永豐銀行、凱基銀行、台北富邦銀行日圓定存年利率也達8%以上，讓民眾換日圓也能免受匯率波動影響。

針對市場猜測美國可能考慮進場干預外匯市場、拋售美元換取日圓，美國財政部長貝森特29日強調堅持一貫「強勢美元政策」。隨後美元兌日圓上漲。國泰世華首席經濟學家林啟超認為，短期在干預風險壓抑下，日圓可能落在150至155區間震盪，若缺乏新的刺激動能，日圓仍將回歸基本面走勢。富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋則指出，在官方干預訊號升溫及美國兩黨協商期限即將到來，目前日圓先看150價位，若是被破，下一關卡則看147。

臺灣企銀為滿足客戶的多元外幣資產配置需求，即日起至4月30日止推出換匯優利定存專案，民眾於分行臨櫃日圓換匯後辦理定存，可享7天期年利率10%優惠，最低起存金額為50萬(含)以上日圓，且以新臺幣換匯，還可享10點（0.001），匯率優惠，合計可將資產放大超過3,000日圓。

滙豐銀行針對「合格卓越理財」客戶推出外幣換匯定存，以非定存承作幣別資金換匯後辦理，可享日圓7天期年利率10%優惠，單筆最低承作金額為等值美元3萬元（約460萬日圓），活動期間到3月31日。

永豐銀行即日起至2月12日推出換匯優利定存專案，民眾透過線上或臨櫃換匯同時立即存好高利外幣定存，可享日圓7天期年利率8.8%、一個月期年利率最高4.5%優惠，最低開單金額為1萬日圓。

凱基銀行即日起至3月31日推出換匯優存，民眾透過分行臨櫃及行動銀行申辦日圓10萬元（含）以上，可享14天期日圓定存年利率8.8%優惠。

台北富邦銀行日前推出Fubon+換匯定存優惠方案，如今活動延長至2月28日，民眾於營業日透過Fubon+行動銀行以新臺幣換匯並辦理定存，可享14天期日圓定存年利率8%優惠，單筆申辦金額需達10萬(含)以上日圓。

日圓 台北富邦銀行 定存

延伸閱讀

美財長否認干預匯市臆測 美元兌日圓反彈

【專家之眼】央行重砲回擊經濟學人 無言以對國際貨幣基金？

日圓急升、銀行教戰如何壓低旅日成本 一張表掌握各家銀行回饋

貝森特：若加中敲定新貿易協議 美祭100%關稅懲加

相關新聞

獨／市場瘋貴金屬！臺銀白銀條塊遭搶購一空 首見斷貨

黃金飆漲推升其他貴金屬行情，據了解，在白銀投機熱錢湧入之下，全台最大貴金屬銷售行臺銀目前白銀條塊已經被搶購一空斷貨，且由於條塊是向瑞士大廠訂...

獨／保險局明找壽險業開會 匯率會計制度配套草案五大重點曝光

保險局即將在明日下午邀集21家壽險公司討論壽險匯率會計制度新制配套措施的草案內容曝光。根據本報所取得保險局所提出的新版內...

台新新光金接班布局再往前 吳昕豪出任台新銀副董事長

台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪出任副董事長，並自2026年1月29日...

智庫指會計新制走後門操縱匯率 彭金隆：過度推論臆測

華府智庫撰文提到台灣近期調整匯率會計制度，形同走後門式操縱貨幣。金管會主委彭金隆今天表示，把會計調整視同壓低匯率，這是過...

台新新光子公司高層人事新布局 吳昕豪任台新銀行副董事長

台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪擔任台新銀行副董事長。

虛擬被駭風險高 證期局上月通令85%的虛幣要放冷錢包

虛擬貨幣被駭風險高，金管會證期局在上月通令以幣商為主的全體虛擬資產保管業者，要把絕大部分的虛擬資產放在「冷錢包」，而非放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。