聽新聞
0:00 / 0:00

央行理事：外資頻繁進出 加劇股匯波動風險

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中央銀行昨天公開去年第四季理監事會議事錄，多位理事在會中指出，全球經濟與金融前景的不確定性仍高，未來金融市場出現較大幅度波動，恐將成為常態，不僅影響股市表現，也將擴及匯率、資本移動與整體金融市場穩定，須持續密切關注。

根據議事錄內容，有理事指出，當前經濟金融前景仍存在高度不確定性，未來市場波動幅度擴大，可能逐步成為常態，尤其要關注日圓利率出現變動，對國際金融市場流動性的影響；至於ＡＩ相關產業，雖然泡沫發生的機率可能偏低，但仍須持續觀察其對金融市場的潛在影響。

若進一步觀察，多位理事提出外資動向對國內金融與外匯市場的影響。有理事表示，台股中大型權值股股價持續上行，勢將進一步推升外資持有市值，若外資因獲利了結而出售部分股票，對新台幣匯率的貶值壓力將隨之加劇；因此，未來新台幣的走勢，除須觀察國際美元走勢外，也應留意外資資金進出動向。

匯市以外，股市更面臨巨大考驗，也有理事指出，近一年多來我國資本市場成長速度相當快速，台股市值上升，加上ＥＴＦ（指數股票型基金）總規模持續擴大，伴隨外資頻繁進出股市，可能加劇國內金融市場與外匯市場的波動，相關風險不容忽視。

另有理事認為，二○二六年國內不論在通膨或經濟成長表現上，整體仍屬穩健，但在外部風險仍高的情況下，須審慎以對，認同維持政策利率不變，以因應未來金融市場可能出現的波動。

金控業人士分析，央行提醒金融市場高波動環境的到來，再次證明台灣金融市場的淺碟。無論是股市、匯市或債市，短期波動恐將更為頻繁，投資與金融機構的風險管理重要性明顯提升。

外匯市場 外資 新台幣 台幣匯率 台股 股票

延伸閱讀

擺脫淺碟型結構 彭金隆：台股是受國際矚目資本市場

台股屢創高 央行理事憂外資提款走人將加劇台幣貶勢

台股原來會下跌！喊3萬點從太狂妄變太保守…股添樂嘆：下跌比創新高還稀有

集保結算所總保管市值 創高

相關新聞

央行理事：外資頻繁進出 加劇股匯波動風險

中央銀行昨天公開去年第四季理監事會議事錄，多位理事在會中指出，全球經濟與金融前景的不確定性仍高，未來金融市場出現較大幅度...

獨／市場瘋貴金屬！臺銀白銀條塊遭搶購一空 首見斷貨

黃金飆漲推升其他貴金屬行情，據了解，在白銀投機熱錢湧入之下，全台最大貴金屬銷售行臺銀目前白銀條塊已經被搶購一空斷貨，且由於條塊是向瑞士大廠訂...

獨／保險局明找壽險業開會 匯率會計制度配套草案五大重點曝光

保險局即將在明日下午邀集21家壽險公司討論壽險匯率會計制度新制配套措施的草案內容曝光。根據本報所取得保險局所提出的新版內...

台新新光金接班布局再往前 吳昕豪出任台新銀副董事長

台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪出任副董事長，並自2026年1月29日...

智庫指會計新制走後門操縱匯率 彭金隆：過度推論臆測

華府智庫撰文提到台灣近期調整匯率會計制度，形同走後門式操縱貨幣。金管會主委彭金隆今天表示，把會計調整視同壓低匯率，這是過...

台新新光子公司高層人事新布局 吳昕豪任台新銀行副董事長

台新新光金控（2887）29日代子公司台新銀行公告新人事布局，由台新銀行董事吳昕豪擔任台新銀行副董事長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。