玉山房貸數位服務升級

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

玉山銀行持續深化房貸數位轉型，自2015年推出「e指房貸」，累計使用人次已逾300萬，撥款金額突破500億元，全面串聯房貸申辦與管理流程以提供更便捷且安全的金融體驗。

昨（29）日全面升級房貸數位服務，開放「新增房屋抵押權設定案件可進行線上簽約」，並全新推出既有房貸戶「線上恢復原額度」功能，實現房貸服務全流程數位化。

玉山銀行為首家開放「新增房屋抵押權設定案件可進行線上簽約」，領先同業擴大房貸線上簽約服務範圍，配合法規開放，凡在玉山銀行開立帳戶且條件符合者，不論房貸新舊戶或是否需新增房屋抵押權設定，皆可線上完成貸款契約書簽署，不僅提升房貸申辦的便利性與安全性，也降低紙本作業風險，強化交易安全與個資保護。

因應既有房貸戶多元資金運用需求，玉山銀行創新推出「線上恢復原額度」服務，打造高度自動化貸款流程，結合行動銀行貸款管理功能與e指申請平台，顧客可線上完成恢復額度的申請，由後端自動化徵審系統，透過OCR、API、GenAI等技術，快速辨識與檢核申請文件，同時串接聯徵、洗錢防制及帳務等資料進行風險控管，符合特定條件之顧客可實現最快當日核准，整體審核時間平均減少達80%，大幅提升營運效率與顧客體驗。

玉山銀行自2015年推出「e指房貸」，累計使用人次逾300萬，撥款金額突破500億元。房貸數位服務涵蓋貸款試算工具（智能房屋價值分析、額度利率評估、各項貸款方案試算）、貸款線上申請平台（查詢、補件、調閱、簽約），以及貸後管理服務（契約變更申請及簽約），全面串聯房貸申辦與管理流程以提供更便捷且安全的金融體驗。

玉山秉持「有溫度的服務」理念和科技創新結合，致力提供顧客良好的數位金融服務，大幅提升線上申辦房貸的顧客便利性、滿意度及信賴感。未來，玉山銀行將持續擴展與精進消費金融數位服務，為顧客打造更安全且便捷的金融數位體驗。

