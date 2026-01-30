快訊

短期日圓定存優利喊到10% 台企銀、滙豐7天期專案

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

日圓近日走勢震盪，不少想換日圓的民眾還在等待甜甜價，而不少銀行趁勢推出短期換匯優利，如台灣企銀（2834）、滙豐銀行推出7天期日圓10%高利定存，永豐銀行、凱基銀行、台北富邦銀行日圓定存年利率也達8%以上，讓民眾換日圓也能免受匯率波動影響。

針對市場猜測美國可能考慮進場干預外匯市場、拋售美元換取日圓，美國財政部長貝森特29日強調堅持一貫「強勢美元政策」。隨後美元兌日圓上漲。

國泰世華首席經濟學家林啟超認為，短期在干預風險壓抑下，日圓可能落在150至155區間震盪，若缺乏新的刺激動能，日圓仍將回歸基本面走勢。富邦金首席經濟學家羅瑋則指出，在官方干預訊號升溫及美國兩黨協商期限即將到來，目前日圓先看150價位，若是被破，下一關卡則看147。

台灣企銀為滿足客戶的多元外幣資產配置需求，即日起至4月30日止推出換匯優利定存專案，民眾於分行臨櫃日圓換匯後辦理定存，可享7天期年利率10%優惠，最低起存金額為50萬（含）以上日圓，且以新台幣換匯，還可以享10點（0.001），匯率優惠，合計可將資產放大超過3,000日圓。

滙豐銀行針對「合格卓越理財」客戶推出外幣換匯定存，以非定存承作幣別資金換匯後辦理，可享日圓7天期年利率10%優惠，單筆最低承作金額為等值美元3萬元（約460萬日圓），活動期間到3月31日。

永豐銀行即日起至2月12日推出換匯優利定存專案，民眾透過線上或臨櫃換匯同時立即存好高利外幣定存，可享日圓7天期年利率8.8%、1個月期年利率最高4.5%優惠，最低開單金額為1萬日圓。

凱基銀行即日起至3月31日推出換匯優存，民眾透過分行臨櫃及行動銀行申辦日圓10萬元（含）以上，可享14天期日圓定存年利率8.8%優惠。

台北富邦銀行日前推出Fubon+換匯定存優惠方案，如今活動延長至2月28日，民眾於營業日透過Fubon+行動銀行以新台幣換匯並辦理定存，可享14天期日圓定存年利率8%優惠，單筆申辦金額需達10萬（含）以上日圓。

日圓 台北富邦銀行 定存

