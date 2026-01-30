搶進亞灣 投信投顧業低調運作

金管會力推「亞洲資產管理中心」政策，高雄亞灣專區成為首波試點，投信投顧業陸續上場。

去年7月開放至今，已有11家投信投顧獲准進駐、三家審查中，主力業務聚焦「未具證」境外基金多通路銷售與外部資產管理（EAM），產品以私募信貸、私募股權以及多重策略為主，市場戰果初現，但考驗也開始。

據統計，目前獲准進駐亞灣專區的業者，包括聯博、富達、玉山、第一金及統一等五家投信，與富蘭克林、霸菱、富盛、全球、瑞源及中租等六家投顧。從結構觀察，主要仍是銷售境外商品，反映目前亞資中心仍以國際資產管理機構布局較為積極。在業務面，投信投顧試辦重點集中在兩大項目，一是「多通路銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金」，二是EAM服務。試辦期限至今年6月30日，現階段已有十家獲准試辦「未具證」、五家試辦EAM。

實際業務推動上，以霸菱投顧動作最快，去年8月即在中國信託銀行信託平台推出屬於「未具證」的私募信貸產品。本土業者中，第一金投信相對積極，9月與渣打銀行合作，引進首檔於國際銀行信託平台銷售的私募信貸策略產品。富蘭克林投顧則以私募股權產品為主，強調投資人溝通與風險教育。

不過，由於「未具證」與EAM業務皆屬於特定對象，不得對外公開宣傳，業者多半低調運作，產品名稱、銷售金額均無法對外揭露，市場成效短期內難以量化，也使得外界對新業務實際貢獻仍然多以觀望為主。值得注意的是，亞資中心政策推出以來，本土投信動作相對小。業界指出，關鍵仍在金控整體布局與投信自身定位。多數本土投信仍以公募基金、ETF為主，加上若隸屬金控旗下，金控基於整體資源考量，大多優先由銀行、保險進駐亞灣。

投信投顧公會理事長尤昭文表示，資產管理是投信投顧的本業，要實現「亞洲資產管理中心」願景，應從「自己的錢自己管、自己用」的本土化管理，逐步邁向「別人的錢，我們管」的國際化目標，並以新加坡為標竿，提升海外資金代管比重與規模。（系列四之四）