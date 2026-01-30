進駐亞灣 業務待點火 券商搶攻財管商機 卡在法規

金管會主委彭金隆上任後力推「亞洲資產管理中心」政策，作為示範首站的高雄亞洲新灣區（亞灣專區）啟動已滿半年。多數券商是在2025年9月中旬後才獲准開辦，但業者普遍認為，亞灣專區為券商從傳統經紀業務轉型至顧問導向的資產管理，為進駐業者提供先行者優勢的跳板。

截至目前，亞灣專區已成為證券業布局高資產業務的「新戰區」。券商進駐亞灣主要主要資格包括簽署地方政府合作意向書、具備OSU（國際證券業務）操作能力、獲金管會核准，規定只能在高雄市政府規劃的區域內簽屬MOU ，分點可是專區內既有分點或遷入專區。

如以國內具OSU資格券商共18家來看，目前有九家取得金管會核准，已有五成進場卡位，包括中國信託、永豐金、兆豐、群益金鼎（6005）、元大、凱基、玉山、國泰、統一，目前大多處於系統建置、與國外金融機構簽約引進商品、跟客戶接觸說明等階段；另有富邦、台新、華南永昌、康和等四家遞出申請。

亞灣專區之所以對券商具備高度吸引力，關鍵在於金管會給予的「試辦業務」空間，這讓券商得以在產品與服務做出差異化。群益金鼎證券獲准進駐亞灣後，指出專區法規開放使商品面向更貼近高資產需求。

兆豐證券經紀業務本部副總經理劉安懷則表示，透過專區法規鬆綁，能讓高資產客戶「資金不需移往海外」，就能就近找到與國際接軌的投資商品，「在地國際化」模式是券商擺脫傳統手續費殺價競爭、航向資產管理藍海的關鍵策略。

業者主要申請於亞灣業務有三大類，分別是OSU業務（主要交易客戶為境外投資人）、高資產客戶、跨境金融服務（允許海外分公司回台招攬），第三項申辦者較少。業者指出，估計近一、二個月可看到有券商在亞灣繳出初步成績單。

根據調查，券商認為高資產客戶最感興趣的服務有三大領域。一是另類投資商品，因過去受限法規，券商難以提供「未具證券投資信託基金性質的境外基金」。如今在亞灣試點，業者得引進直接投資於不動產、基礎建設、私募股權或債權的另類資產商品。

二是信託受益權質借，有券商透露，這項業務的客戶詢問度極高，因客戶不需出售具傳承意義的長期資產，便可透過質借取得靈活資金。

三是高度客製化與傳承規劃服務。例如金控旗下券商可與銀行緊密合作，提供「一站式」走動服務，讓券商服務不再只是「單張單據」的買賣，而是針對企業主、家族辦公室提供稅務與資產整合優勢。

儘管已有不少業者進駐，但業者也直言，現階段正處於最關鍵的「磨合期」，包括等待法規細節調整、系統整合及對客戶的教育推廣都需要時間，券商正投入大量資源升級系統。例如，兆豐證券作為公股券商，除率先響應政策申請，更早早從內部商品上架流程改善開始著手，以提高未來作業效率；永豐金證券規畫導入生成式AI（GAI）提升專業深度。這場戰役對券商而言，是從過去「經紀商」，正式轉身成為管理客戶財富的資產管理家。