研究報告分析 壽險業避險比率…四成較適合

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

金管會主委彭金隆昨（29）日說，金管會曾委外研究，該研究報告指出，以目前壽險業避險比率約六至七成是偏高的，在該研究假設情境下，認為可以降到四成左右比較適合。

他說，從學理看，過去因為壽險業者要應對帳務波動劇烈，六至七成避險比率確實是超過真實需要。

假設壽險業投資20年期債券，是每年都會收到債息，但並不會在中間兌回，但這時卻要求業者得100%避險，因此這份報告顯示壽險業目前六至七成避險比率偏高。

為讓壽險財報更允當表達，金管會日前拍板修正「保險業財報編製準則」，允許壽險業長期持有海外債券匯率變動影響數不再按月全額認列，改依剩餘年限逐年攤銷，市場預估一年可替壽險業省下約900億元避險成本。

關鍵在於「省下來的錢怎麼算、怎麼放、能不能算資本」。彭金隆說，壽險業2026年起接軌新一代清償能力（TIS），有五年和15年過渡期，五年是屬「超借（資本）」、15年是分期攤還（資本）。

彭金隆說，將有條件計入這TIS的借、還款金額，例如當公司依過渡措施做到一定程度後，就給獎勵措施。TIS是資本適足率，分子是自有資本、分母是風險性資產。

金管會規劃是，節省下的避險成本，當符合一定條件後可計入TIS自有資本，將可大幅減輕公司增資與15年過渡期的借、還款壓力。

簡單說，當業者符合一定條件，省下的避險成本可計入TIS自有資本後，15年過渡期間，可以少借或少還一點資本。

壽險業 金管會 財報

富邦、元大壽採匯率會計新制 未來避險成本將大幅降低

富邦人壽與元大人壽昨（29）日宣布將採匯率避險會計新制，加計先前已宣布的臺銀人壽、國泰人壽、新光人壽，已有五家壽險將採新...

最新議事錄揭露…央行房市管制不鬆綁 兩關鍵

中央銀行昨（29）日公布去年第4季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，針對選擇性信用管制未鬆綁，理事提出兩大關鍵，一是不動...

進駐亞灣 業務待點火 券商搶攻財管商機 卡在法規

金管會主委彭金隆上任後力推「亞洲資產管理中心」政策，作為示範首站的高雄亞洲新灣區（亞灣專區）啟動已滿半年。多數券商是在2...

搶進亞灣 投信投顧業低調運作

金管會力推「亞洲資產管理中心」政策，高雄亞灣專區成為首波試點，投信投顧業陸續上場。

短期日圓定存優利喊到10% 台企銀、滙豐7天期專案

日圓近日走勢震盪，不少想換日圓的民眾還在等待甜甜價，而不少銀行趁勢推出短期換匯優利，如台灣企銀、滙豐銀行推出7天期日圓1...

玉山房貸數位服務升級

玉山銀行持續深化房貸數位轉型，自2015年推出「e指房貸」，累計使用人次已逾300萬，撥款金額突破500億元，全面串聯房...

