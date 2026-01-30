研究報告分析 壽險業避險比率…四成較適合

金管會主委彭金隆昨（29）日說，金管會曾委外研究，該研究報告指出，以目前壽險業避險比率約六至七成是偏高的，在該研究假設情境下，認為可以降到四成左右比較適合。

他說，從學理看，過去因為壽險業者要應對帳務波動劇烈，六至七成避險比率確實是超過真實需要。

假設壽險業投資20年期債券，是每年都會收到債息，但並不會在中間兌回，但這時卻要求業者得100%避險，因此這份報告顯示壽險業目前六至七成避險比率偏高。

為讓壽險財報更允當表達，金管會日前拍板修正「保險業財報編製準則」，允許壽險業長期持有海外債券匯率變動影響數不再按月全額認列，改依剩餘年限逐年攤銷，市場預估一年可替壽險業省下約900億元避險成本。

關鍵在於「省下來的錢怎麼算、怎麼放、能不能算資本」。彭金隆說，壽險業2026年起接軌新一代清償能力（TIS），有五年和15年過渡期，五年是屬「超借（資本）」、15年是分期攤還（資本）。

彭金隆說，將有條件計入這TIS的借、還款金額，例如當公司依過渡措施做到一定程度後，就給獎勵措施。TIS是資本適足率，分子是自有資本、分母是風險性資產。

金管會規劃是，節省下的避險成本，當符合一定條件後可計入TIS自有資本，將可大幅減輕公司增資與15年過渡期的借、還款壓力。

簡單說，當業者符合一定條件，省下的避險成本可計入TIS自有資本後，15年過渡期間，可以少借或少還一點資本。