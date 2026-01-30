亞資專區帶財 台南爭取試辦
金管會昨（29）日公布「高雄亞資專區」上路半年成績單。截至2025年底，高雄專區資產管理規模已達2,732億元，占全體銀行高資產財管規模2.16兆元的12.6%。隨高雄專區站穩腳步，台南已爭取成為下一個試辦點，顯示亞資中心正由單一示範區邁向南台灣擴點布局。
若觀察整體亞資中心成效，自2024年6月至2025年11月，金融業資產管理規模已增加4.95兆元，兩年目標達成率123.8%，超額達標。
截至2025年底，金管會已核准21家銀行辦理高資產業務，客戶數20,583人，管理資產規模（AUM）2兆1,583億元。
作為首個試辦場域，2024年7月啟動的高雄資產管理專區已有18家銀行進駐，吸引2,269名高資產客戶，成功驗證私銀與家族辦公室等業務模式。
在高雄成功經驗下，據了解，台南市府規劃以赤崁一帶為試辦腹地，鎖定南科與傳統產業供應鏈，聚焦在地企業家資產配置、家族傳承與治理需求。金管會對此態度開放，認為台南可發展具地方特色的資產管理專區。
高雄專區目前涵蓋財富管理、授信融資、家族辦公室、跨境金融服務四大業務。其中，家族辦公室受託管理資產達438億元居冠，授信融資動撥件數逾900件，也成為銀行高資產業務重要成長引擎。
不過，銀行局長童政彰坦言，試辦過程中也注意到過度融資風險，主要集中於自行質借、資產組合融資及自營買賣有價證券等。部分銀行在財管部門推介產品後，授信部門因業績壓力提供融資，資金再回流投入金融資產，形成循環槓桿現象。金管會將要求銀行回歸實需面，重新檢視融資成數與需求真實性。
