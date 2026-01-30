彭博：壽險業砍光境外避險部位

彭博資訊引述知情人士報導，隨著台灣調整監管制度、降低防範新台幣匯率波動的必要性，台灣一些大型壽險業者在美元最近遭逢拋售潮之前，就已幾乎平倉所有境外的外匯避險部位。

知情人士表示，台灣壽險業者已大致完成透過無本金交割遠期合約（NDF），削減美元兌新台幣空頭部位的行動，多數活動都是在去年12月進行，壽險業主目前把焦點轉向平倉境內的避險部位。

知情人士也說，壽險業者過去一個月來，偶爾會在匯率有利短期收益時，在NDF市場賣出美元。

台灣新修訂的會計準則，允許壽險業者將匯率波動對海外債券部位價值的影響，在一段時期內進行分攤，不必立即認列，藉此減輕匯兌損失。這項監管規定的調整，預料能為業界節省數十億美元避險成本。

在新制度架構下，即使美元最近走弱，台灣壽險業者將不會被要求提高避險部位，因為突發的匯率波動已無需即時反映在財務報表。