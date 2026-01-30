今年金融業景氣 審慎樂觀
金管會昨（29）日對2026年金融業景氣表達「審慎樂觀」，金管會主委彭金隆說，壽險業過去不確定因素應該在今年落底，將有助產業發展，國際市場波動是未來需面對的挑戰。
金融三業去年稅前盈餘共9,880億元，歷史次高：對獲利最大影響數在壽險業因適用暫行措施，需計提稅前盈餘30%入外匯價格變動準備金，使去年獲利年減6.69%。
彭金隆指出，金管會一向不預測未來，但可從三個面向來看。一是金融業持續推動業務開放，銀行公會對今年前景相當樂觀；證券業也是類似情況，台灣資本市場重要性愈來愈高，可以有一個合理預期；壽險業今年非常關鍵，過去累積的不確定性因素今年大致都會落底，對產業發展有正面幫助。
至於未來挑戰，彭金隆表示，主要還是來自國際面向，包括地緣政治、國際情勢連結與國際市場連動性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言