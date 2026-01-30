今年金融業景氣 審慎樂觀

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

金管會昨（29）日對2026年金融業景氣表達「審慎樂觀」，金管會主委彭金隆說，壽險業過去不確定因素應該在今年落底，將有助產業發展，國際市場波動是未來需面對的挑戰。

金融三業去年稅前盈餘共9,880億元，歷史次高：對獲利最大影響數在壽險業因適用暫行措施，需計提稅前盈餘30%入外匯價格變動準備金，使去年獲利年減6.69%。

彭金隆指出，金管會一向不預測未來，但可從三個面向來看。一是金融業持續推動業務開放，銀行公會對今年前景相當樂觀；證券業也是類似情況，台灣資本市場重要性愈來愈高，可以有一個合理預期；壽險業今年非常關鍵，過去累積的不確定性因素今年大致都會落底，對產業發展有正面幫助。

至於未來挑戰，彭金隆表示，主要還是來自國際面向，包括地緣政治、國際情勢連結與國際市場連動性。

