富邦、元大壽採匯率會計新制 未來避險成本將大幅降低

富邦人壽與元大人壽昨（29）日宣布將採匯率避險會計新制，加計先前已宣布的臺銀人壽、國泰人壽、新光人壽，已有五家壽險將採新制，自今年1月1日起，針對未指定外幣風險避險之按攤銷後成本衡量（AC）的債務工具，採匯率攤銷法處理，意即未來避險成本將大幅降低。

富邦金控（2881）昨代子公司富邦人壽公告，依金管會預告「保險業財務報告編製準則」草案及會計研究發展基金會函釋，公司董事會決議依「保險業財務報告編製準則」規定，將直接持有金融資產分類為按攤銷後成本衡量（AC）之債務工具，且未指定外幣風險避險者，自今年1月1日起採用匯率攤銷法處理。

壽險匯率新制小檔案

元大金控代子公司元大人壽公告，元大人壽董事會已通過將採取匯率避險會計新制，並自今年起實施。市場預料將大幅降低避險成本。元大人壽表示，此次董事會決議，主要是依規定辦理，並無其他額外因應措施。

金管會指出，壽險業因國內債券市場規模有限，長期仰賴海外債券配置因應長年期保單負債，截至去年10月底，壽險業國外投資金額已逾22兆元，避險比率近六成。然壽險業長期使用短期衍生性商品避險，近年避險成本居高不下，2019至2025年10月累計避險成本超過1.6兆元，甚至高於同期整體稅後純益的1.4兆元。

壽險業盼調整匯率會計制度節省避險成本，金管會去年12月下旬預告修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益規定，壽險業AC項下未對外幣風險組成部分指定避險者，可採直線攤銷法處理，有望降低匯率對損益表的影響。市場預料，國內主要大型本土壽險公司應會陸續拍板採用最新匯率避險會計制。