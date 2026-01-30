日圓利率 牽動國際資金

中央銀行昨（29）日公布去年第4季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，多位理事指出，全球經濟與金融環境不確定性升高，未來市場出現較大幅度波動恐成常態，政策研判須更加審慎。其中，日圓利率動向被點名為重要觀察指標，一旦日本貨幣政策出現變化，可能牽動國際資金流動性。

此外，台股大型權值股股價持續走高，推升外資持股市值，一旦外資出現調節賣壓，可能加重新台幣貶值壓力。新台幣匯率昨日因美國聯準會利率按兵不動，政策基調轉趨觀望，美元指數昨日小幅反彈。

台北外匯市場新台幣匯價昨日先升後貶，終場小貶0.7分，終結連五升，收31.327元。外資在匯市操作轉為雙向調節，另外，壽險業抓美元匯出也造成新台幣由升轉貶，匯市成交量為19.245億美元。

理事同時關注AI產業快速擴張。有理事提醒，AI潛在泡沫風險雖機率不大，仍需持續監測，避免資產價格過度偏離基本面。

金融市場方面，外資動向成討論焦點。有理事指出，台股大型權值股股價持續走高，推升外資持股市值，一旦外資出現調節賣壓，可能加重新台幣貶值壓力。因此，新台幣走勢除受美元強弱影響外，也須密切留意外資資金進出節奏。

另有理事認為，近一年多來國內資本市場擴張速度快，台股市值與ETF規模同步攀升，加上外資頻繁進出，恐放大金融市場與匯市波動，相關風險值得關注。