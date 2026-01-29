壽險避險比例多少適當？彭金隆：委外研究報告說四成

金管會主委彭金隆說，金管會曾做過委外研究，該研究報告指出，以目前壽險業避險比率約六至七成是偏高的，在該研究假設情境下，認為可以降到四成左右是比較適合的。

他說，從學理上來看，過去因為壽險業者要應對帳務上的波動劇烈，做這些避險比率，確實是超過真實需要。

假設壽險業投資20年期債券，是每年都會收到債息，但並不會在中間兌回，但這時候卻要求業者得100%避險，因此這份報告顯示，壽險業目前六至七成避險比率是偏高。

為讓壽險財報更允當表達，金管會日前已拍板修正「保險業財報編製準則」，允許壽險業長期持有海外債券的匯率變動影響數，不再按月全額認列，改依剩餘年限逐年攤銷，市場預估一年可替壽險業省下約900億元避險成本。

關鍵在於「省下來的錢怎麼算、怎麼放、能不能算資本」。金管會主委彭金隆說，壽險業2026年起接軌新一代清償能力（TIS），有5年和15年過渡期，5年是屬「超借（資本）」、15年是分期攤還（資本）。

彭金隆說，將有條件計入這TIS的借、還款金額，例如當公司依照過渡措施做到一定程度後，就給獎勵措施，計入自有資本。

TIS是資本適足率，分子是自有資本、分母是風險性資產。

金管會規劃是，節省下的避險成本，當符合一定條件後，可計入TIS自有資本，此舉將可大幅減輕公司增資、和15年過渡期的借、還款壓力。

白話文說，當業者是好寶寶時，省下的避險成本可計入TIS自有資本後，15年過渡期間，可以少借、或少還一點資本。