壽險業省下避險成本 金管會擬有條件計算TIS借還款

壽險業匯率會計新制下，外界關注壽險業省下來的避險成本能否計算為新一代清償能力制度（TIS）的借還款。金管會主委彭金隆表示，原則上不能作為還款，但考慮壽險業未來增資程度，將有獎勵措施，不過仍須與利害關係人溝通而定。

金管會今天舉行115年新春記者會。金管會去年12月底提出匯率會計新制，壽險業有望省下大額避險成本，外界關注後續配套方案，如何強化資本韌性。

彭金隆指出，明天會跟利害關係人溝通目前配套草案，保險業接軌新一代清償能力制度（TIS），金管會提出過渡措施，分成15年跟5年兩部分，超借部分要在5年內還款，15年部分則是分1/15來還款。至於省下的避險成本能否作為TIS還款內容，明天還要討論草案，原則上不可以，但是考慮未來業者增資程度，會作為獎勵措施，但細節還要溝通。

金管會保險局長王麗惠解釋，整套制度明天還會跟業界溝通，負債項下會有「外匯價格變動準備金-波動準備金」、「外匯價格變動準備金-固定準備金」，依照來源訂出上限，權益項下會有「特別盈餘公積-外匯風險固定準備」與「特別盈餘公積-外匯風險強化準備」，合計4桶金，溝通後有結論就會盡快對外說明，農曆年前就會出爐。

至於彭金隆日前提出「金融盾」概念，希望透過壽險業委託台灣本地投信代操的新模式，提升台灣投信業的國際影響力。

彭金隆解釋，金融盾概念是希望當台灣金融市場跟國際連結愈深時，可以得到更高的安全係數，因此推動亞資中心除了留才引資外，也要增加整體流量。

彭金隆說，目前多家壽險公司考慮把可以廣泛應用的投資職能，移動到投信，過去壽險資金投資上限保險法範圍，如果可以把人才職能擴大到投信，也可以服務更多壽險資金以外的客戶，一方面可以快速累積人才庫，二來也可以加大服務範圍，增加未來資產管理動能跟規模。

王麗惠指出，去年陸續有金控底下壽險子公司把部分資金委託給同集團的投信來操作，今年保險業接軌新制後，部分公司國內外資金會分階段移給投信，因系統介接問題，部分人員也有相關移撥，今年可以看到有較大規模的挪移。