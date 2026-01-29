信保機制推進中 金管會：實務經驗可達三贏局面

台美關稅貿易協議定調由企業直接投資2,500億美元，以及政府的2,500億美元信用保證機制增加對美投資，金管會銀行局局長童政彰表示，目前信保機制的相關規劃，主要仍由國發會負責推動，銀行局尊重國發會的規劃方向，至於銀行參與的範圍，最終仍須回歸各銀行可承受中小企業放款的風險程度及決策評估，但由過去的實務經驗來看，皆能形成三贏的局面。

童政彰指出，2,500億元直接投資的對象多為大型企業，這類企業本身具備多元籌資能力，包括發行股票或公司債，未必高度依賴銀行融資，因此直投與銀行放款的關聯性相對有限。相較之下，2,500億元的信保機制，重點在於提供一套便利且有效的信用保證機制，協助中小企業在海外投資、資金不足或信用條件不足時，能順利向銀行取得融資。

童政彰指出，目前我國信保機制大致分為四類，包括國家融資保證機制、中小企業信保、海外信保及農業信保，各有不同政策目的，避免排擠國內既有中小企業融資需求。以中小企業信保基金為例，透過不斷擴充信保量能，對中小企業的資金取得具有相當大的助益；相對地，銀行在有信保機制支撐下，也能承擔較多中小企業放款風險，對中小企業資金支持的承諾與力道自然會更強。過去銀行亦長期與政府共同出資挹注中小企業信保基金，每年公、民營銀行皆有投入，讓整體信保能量持續擴大。

在國家信用保證機制方面，童政彰表示，實務上多由公股銀行參與。以綠能光電或風電融資為例，部分國際大型銀行在相關融資評估與技術上較為成熟，對於無擔保的綠能融資相對敢於承作；相較之下，國銀在風險承擔上較為審慎，透過國家融資保證機制的成立，以及公股銀行投入資金後，公股銀行也能更有能力承擔綠能相關放款風險，

童政彰指出，從實際運作結果來看，無論是中小企業信保基金或國家融資保證機制，皆能形成「三贏」局面。一方面，信用保證機構的服務與保證量能持續擴大，另一方面，借貸方不論是中小企業、綠能產業，或未來赴海外投資的企業，都能在需要時取得所需資金；對銀行而言，也能在具備風險緩衝機制的情況下，更有底氣承作相關授信業務。

童政彰說明，信保機制的概念類似既有的信保基金運作模式，目前信保基金由銀行與政府每年各出資約24億至27億元，共同挹注約50多億元，以擴大整體信用保證能量。所謂2,500億元，屬於名目可擔保的融資額度，實際所需提撥金額，則視保證倍數與保證成數而定。

針對銀行風險權數的部分，童政彰強調，相關規範須依循國際標準，中央政府債權的風險權數為零，信保機制的風險權數則為20%，均已有明確法規依據，無法任意調整，否則將影響BIS資本計提結果，進而影響國際監理機關對我國監理制度的信賴。而信保機制本身的設計目的在於降低銀行風險、提高融資可行性，是提供一個在風險可控下，讓銀行有意願、也敢放款的制度性工具。