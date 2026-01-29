高雄驗證成功 台南喊要接棒了！亞資中心4.95兆元超標擴點

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會29日首度公布「高雄亞資專區」上路半年成績單。截至2025年底，高雄專區資產管理規模已達2,732億元，占全體銀行高資產財管規模2.16兆元的12.6%。隨高雄專區站穩腳步，台南已正式爭取成為下一個試辦點，顯示亞資中心正由單一示範區，邁向南台灣擴點布局。

若從整體亞資中心成效觀察，自2024年6月至2025年11月，金融業資產管理規模已增加4.95兆元，兩年目標達成率達123.8%，提前超額達標。

截至2025年底，金管會已核准21家銀行辦理高資產業務，高資產客戶數達20,583人，管理資產規模（AUM）達2兆1,583億元。作為首個試辦場域，2024年7月啟動的高雄資產管理專區，至今已有18家銀行進駐，吸引2,269名高資產客戶，成功驗證私銀與家族辦公室等業務模式。

在高雄成功經驗下，據了解，台南市府規劃以赤崁一帶為試辦腹地，鎖定南科與傳統產業供應鏈，聚焦在地企業家資產配置、家族傳承與治理需求。

金管會對此態度開放，認為台南具備複製高雄模式的條件，並可發展具地方特色的資產管理專區。

高雄專區目前涵蓋財富管理、授信融資、家族辦公室及跨境金融服務四大業務。

其中，家族辦公室受託管理資產達438億元居冠，授信融資動撥件數逾900件，顯示高資產與家族企業需求快速浮現，也成為銀行高資產業務的重要成長引擎。

不過，銀行局長童政彰坦言，在試辦過程中也注意到過度融資風險，主要集中於自行質借、資產組合融資及自營買賣有價證券等業務。部分銀行在財管部門推介產品後，授信部門因業績壓力提供融資，資金再回流投入金融資產，形成循環槓桿現象。

金管會將要求銀行回歸實需面，重新檢視融資成數與需求真實性。例如比照國際私人銀行，不得對資產組合融資設定KPI，同時由聯徵中心建置相關資料庫，強化授信風險控管。

在人才面，金管會指出，台灣過去偏重銷售，金融研發與顧問型人才相對不足，已同步推動內部培訓與國際攬才。

除結合政大、中山大學導入私銀與家族辦公室課程外，也透過就業金卡制度吸引國際金融人才，目前金融領域金卡已逾930張，主要來自香港、美國與新加坡。

